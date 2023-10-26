Ускоряет заживление, но не дружит с антибиотиками: Биолог — о пользе и опасности граната
Биолог Опарин: Гранат содержит антиоксиданты и витамин C
Гранат является очень полезным и питательным фруктом. Плоды богаты витаминами С и К, фолиевой кислотой, калием, антиоксидантами. Однако наряду с преимуществами его употребления есть и потенциальные риски. Их Лайфу назвал Роман Опарин — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
Чем полезен гранат?
1. Антиоксиданты. Гранат содержит мощные антиоксиданты, которые помогают защищать организм от свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток и воспаление.
2. Защита сосудов сердца. Употребление гранатового сока или зёрен может снизить уровень холестерина, артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как фрукт помогает улучшить кровообращение и снижает воспаление.
3. Профилактика рака. Исследования показывают, что гранаты могут помочь предотвратить развитие рака, особенно рака груди и предстательной железы. Они могут замедлить рост раковых клеток и уменьшить риск распространения.
4. Укрепление иммунитета. Гранаты содержат большое количество витамина С, который помогает укреплять иммунную систему, предотвращать инфекции и ускорять заживление ран.
Чем вреден гранат?
1. Гранаты могут взаимодействовать с рядом антибиотиков, также следует учитывать, что некоторые побочные эффекты медикаментов могут быть усилены при употреблении этого фрукта.
2. Высокая калорийность. Гранаты содержат большое количество сахаров, а это лишние калории. При употреблении их в больших количествах есть риск набора веса или повышения уровня сахара в крови у людей с диабетом.
3. Аллергические реакции. У некоторых людей может быть аллергия на гранаты, проявляющаяся через различные симптомы, такие как зуд, кожные высыпания, отёк или диарея.
А ранее Лайф рассказывал о пользе и вреде тыквы. Этот овощ родом из Мексики и известен ещё со времён до нашей эры. Тыква содержит большое количество клетчатки, витаминов A, C, В, D, К, РР, Т (карнитина), омеги-3, бета-каротинов и минералов: кальция, фосфора, железа, цинка и калия. В овоще мало углеводов, сахаров и плохого жира, она довольно низкокалорийна — 22 ккал на 100 граммов. Однако, несмотря на всю пользу, неправильным употреблением тыквы можно нанести организму вред.
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