Большинство россиян поддержали идею о причислении Суворова к лику святых
Опрос: 96% россиян поддерживают канонизацию полководца Суворова
Большинство россиян поддерживает идею о канонизации полководца Александра Суворова. Об этом сообщает "Царьград" по результатам проведённого опроса.
В ходе специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года, бойцы Вооружённых сил России сражаются под его великим девизом: "Мы — русские, с нами Бог!", поэтому вопрос канонизации непобедимого полководца для населения не праздный — и его помощь очень нужна нашим солдатам.
Среди пяти миллионов опрошенных на портале наших коллег против оказались лишь 4%. Большинство же поддержали возможность причисления Суворова к лику святых, причём с каждым часом проголосовавших "за" становится всё больше.
Напомним, вопрос о канонизации Суворова уже не раз ставился разными общественными организациями и отдельными деятелями. Например, ещё в 2022 году об этом заговорил глава Минобороны Сергей Шойгу. В Русской православной церкви идею поддержали, отметив, что он этого заслуживает. В августе этого года стало известно, что Синод РПЦ готов рассмотреть соответствующий вопрос.
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