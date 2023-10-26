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26 октября, 12:04

Большинство россиян поддержали идею о причислении Суворова к лику святых

Опрос: 96% россиян поддерживают канонизацию полководца Суворова

Большинство россиян поддерживает идею о канонизации полководца Александра Суворова. Об этом сообщает "Царьград" по результатам проведённого опроса.

В ходе специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года, бойцы Вооружённых сил России сражаются под его великим девизом: "Мы — русские, с нами Бог!", поэтому вопрос канонизации непобедимого полководца для населения не праздный — и его помощь очень нужна нашим солдатам.

Среди пяти миллионов опрошенных на портале наших коллег против оказались лишь 4%. Большинство же поддержали возможность причисления Суворова к лику святых, причём с каждым часом проголосовавших "за" становится всё больше.

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Напомним, вопрос о канонизации Суворова уже не раз ставился разными общественными организациями и отдельными деятелями. Например, ещё в 2022 году об этом заговорил глава Минобороны Сергей Шойгу. В Русской православной церкви идею поддержали, отметив, что он этого заслуживает. В августе этого года стало известно, что Синод РПЦ готов рассмотреть соответствующий вопрос.

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Getty Images / Heritage Images / Fine Art Images

Николь Вербер
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