Вооружённый мужчина кошмарит жителей посёлков под Вологдой
Вооружённого мужчину разыскивают в Вологодской области
Семён Коробицын, которого разыскивают в Вологодской области. Фото © Mash
Мужчину, вооружённого винтовкой, разыскивают в Вологодской области. По данным Mash, 43-летний Семён Коробицын украл оружие в посёлке Майский и отправился кошмарить округу.
В последний раз мужчину видели в Молочном. На его поиски направлено шесть дополнительных нарядов полиции в полной выкладке, а местным жителям рекомендовано забрать детей из школ и детсадов и не выходить из домов.
Приметы Коробицына: рост 170–175 см, тёмные волосы. Одет в камуфляжную куртку и чёрные брюки. Всех, кто его заметит, просят обращаться в полицию, не пытаясь вступить с ним в контакт.
А ранее Лайф рассказывал, как под Екатеринбургом мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде и угрожал покончить с собой. Выяснилось, что уралец слетел с катушек из-за развода, который произошёл спустя всего четыре месяца брака.