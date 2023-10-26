Вооружённый мужчина кошмарит жителей посёлков под Вологдой

Мужчину, вооружённого винтовкой, разыскивают в Вологодской области. По данным Mash, 43-летний Семён Коробицын украл оружие в посёлке Майский и отправился кошмарить округу.

В последний раз мужчину видели в Молочном. На его поиски направлено шесть дополнительных нарядов полиции в полной выкладке, а местным жителям рекомендовано забрать детей из школ и детсадов и не выходить из домов.