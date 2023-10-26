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26 октября, 12:42

Вооружённый мужчина кошмарит жителей посёлков под Вологдой

Вооружённого мужчину разыскивают в Вологодской области

<p>Семён Коробицын, которого разыскивают в Вологодской области. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/48890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Семён Коробицын, которого разыскивают в Вологодской области. Фото © Mash

Мужчину, вооружённого винтовкой, разыскивают в Вологодской области. По данным Mash, 43-летний Семён Коробицын украл оружие в посёлке Майский и отправился кошмарить округу.

В последний раз мужчину видели в Молочном. На его поиски направлено шесть дополнительных нарядов полиции в полной выкладке, а местным жителям рекомендовано забрать детей из школ и детсадов и не выходить из домов.

Приметы Коробицына: рост 170–175 см, тёмные волосы. Одет в камуфляжную куртку и чёрные брюки. Всех, кто его заметит, просят обращаться в полицию, не пытаясь вступить с ним в контакт.

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А ранее Лайф рассказывал, как под Екатеринбургом мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде и угрожал покончить с собой. Выяснилось, что уралец слетел с катушек из-за развода, который произошёл спустя всего четыре месяца брака.

Александра Вишнякова
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