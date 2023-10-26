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26 октября, 14:25

СК опубликовал видео, где армавирский отравитель покупает спиртное для лётчиков

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю опубликовала видео, на котором 33-летний уроженец Мелитополя Запорожской области покупает алкоголь для дальнейшей передачи выпускникам Армавирского лётного училища с целью их отравления.

СК публикует видео, где армавирский отравитель покупает спиртное для лётчиков. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Видно, как продавец пробивает бутылки на кассе. После следует отрывок видео с мужчиной в стенах Следственного комитета РФ.

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Напомним, 22 октября стало известно, что уроженец Мелитополя Запорожской области попытался отравить выпускников Армавирского лётного училища в Краснодарском крае с помощью алкоголя и торта. Его задержали при попытке вылететь из аэропорта Ставрополя в Москву, после чего арестовали на 15 суток. Сегодня против несостоявшегося отравителя завели уголовное дело по статье "Террористический акт".

Обложка ©

Telegram / СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Матвей Константинов
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