СК опубликовал видео, где армавирский отравитель покупает спиртное для лётчиков

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю опубликовала видео, на котором 33-летний уроженец Мелитополя Запорожской области покупает алкоголь для дальнейшей передачи выпускникам Армавирского лётного училища с целью их отравления.