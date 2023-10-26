Лукашенко выразил соболезнования народу США из-за расстрела 22 человек в Мэне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования народу США по поводу трагедии со стрельбой в Льюистоне, (штат Мэн), где погибло 22 человека. Телеграмма главы государства опубликована на его сайте.
"В Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной стрельбы в городе Льюистон штата Мэн. Наша страна решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, а также отсутствие надлежащего контроля за оборотом оружия, из-за чего и случилась очередная трагедия, которая стала уже 565-й по счёту и самой жуткой и массовой в США в 2023 году", — заметил Лукашенко.
Глава государства также обратил внимание на то, что за 2023 год жертвами подобных происшествий стали 25 тысяч американских граждан, жизнь которых можно и нужно было защитить. Белорусский лидер от себя лично и от всех сограждан направил слова поддержки близким убитых и американскому народу, а также пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.
Напомним, на данный момент известно о 22 погибших в результате массовой стрельбы в Льюистоне. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в Сети. Мужчина до сих пор находится на свободе.
ТАСС / Наталия Федосенко