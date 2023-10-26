Лукашенко выразил соболезнования народу США из-за расстрела 22 человек в Мэне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования народу США по поводу трагедии со стрельбой в Льюистоне, (штат Мэн), где погибло 22 человека. Телеграмма главы государства опубликована на его сайте.

"В Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной стрельбы в городе Льюистон штата Мэн. Наша страна решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, а также отсутствие надлежащего контроля за оборотом оружия, из-за чего и случилась очередная трагедия, которая стала уже 565-й по счёту и самой жуткой и массовой в США в 2023 году", — заметил Лукашенко.