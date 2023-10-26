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26 октября, 14:59

Лукашенко выразил соболезнования народу США из-за расстрела 22 человек в Мэне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования народу США по поводу трагедии со стрельбой в Льюистоне, (штат Мэн), где погибло 22 человека. Телеграмма главы государства опубликована на его сайте.

"В Беларуси с большой болью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате безжалостной стрельбы в городе Льюистон штата Мэн. Наша страна решительно осуждает любые формы и проявления терроризма и экстремизма, а также отсутствие надлежащего контроля за оборотом оружия, из-за чего и случилась очередная трагедия, которая стала уже 565-й по счёту и самой жуткой и массовой в США в 2023 году", заметил Лукашенко.

Глава государства также обратил внимание на то, что за 2023 год жертвами подобных происшествий стали 25 тысяч американских граждан, жизнь которых можно и нужно было защитить. Белорусский лидер от себя лично и от всех сограждан направил слова поддержки близким убитых и американскому народу, а также пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Стрельба в штате Мэн стала 565-й в США за 2023 год

Стрельба в штате Мэн стала 565-й в США за 2023 год

Напомним, на данный момент известно о 22 погибших в результате массовой стрельбы в Льюистоне. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в Сети. Мужчина до сих пор находится на свободе.

Обложка ©

ТАСС / Наталия Федосенко

Юрий Лысенко
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