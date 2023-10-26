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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 20:38
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Стало известно об огромных потерях "Азова"* и "Кракена" под Кременной

Боец "Ахмата": "Кракен" и "Азов"* несут огромные потери под Кременной

ВСУ перебросили силы на Кременское направление, что привело лишь к колоссальным потерям в их рядах. Как рассказал РИА "Новости" боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид, речь идёт о составе нацбатальонов "Азов"* и "Кракен".

По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться в Кременской район со стороны Житловки и Диброва.

"К батальону "Азов"* присоединили батальон "Кракен" сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут", — сообщил боец.

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ВСУ несут потери не только в живой силе, но и в технике. Так, на днях стало известно, что украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. По мнению экспертов, к началу октября Киев лишился третьей части поставленных Leopard 2.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Getty Images / Olena_Z

Оксана Попова
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