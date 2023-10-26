Стало известно об огромных потерях "Азова"* и "Кракена" под Кременной

ВСУ перебросили силы на Кременское направление, что привело лишь к колоссальным потерям в их рядах. Как рассказал РИА "Новости" боец спецназа "Ахмат" с позывным Аид, речь идёт о составе нацбатальонов "Азов"* и "Кракен".

По его словам, ВСУ пытаются безуспешно прорваться в Кременской район со стороны Житловки и Диброва.

"К батальону "Азов"* присоединили батальон "Кракен" сил специальных операций Украины, но безуспешно, они несут огромные потери, а пройти хотя бы сколько-то не могут", — сообщил боец.