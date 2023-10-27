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Опубликовано 26 октября 2023, 21:41
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Потомок Булгакова сменил школьный кабинет на фронтовой госпиталь в зоне СВО

Дальний родственник известного русского писателя Михаила Булгакова с позывным Поэт служит фронтовым медиком в зоне СВО. В беседе с корреспондентами Ura.ru боец признался, что его нынешняя работа зачастую проходит под аккомпанемент из миномётных разрывов, к которым он давно привык.

Автору "Собачьего сердца" доброволец приходится троюродным внучатым племянником. До спецоперации на Украине Поэт работал в школе, где вёл уроки русского языка, литературы и ОБЖ. Однако нестерпимое желание помочь Донбассу вынудило бойца сменить уютный кабинет на фронтовой госпиталь.

"Постоянные осмотры, раненые. Приносят людей на носилках. Весь осмотр проходит под выстрелы миномётов, кассетных снарядов. Всё, что в гражданской жизни составляло проблему, — здесь это не проблема", — рассуждает Поэт.

В завершение собеседник издания с говорящим позывным признался, что пошёл по стопам предка и начал писать стихи. За время нахождения на передовой сборник бойца пополнился семью произведениями.

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Российские военные хирурги неоднократно доказывали, что их профессионализм не имеет себе равных. Так, ранее врачи извлекли два осколка от снаряда РСЗО HIMARS из сердца раненого бойца.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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