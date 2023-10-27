Потомок Булгакова сменил школьный кабинет на фронтовой госпиталь в зоне СВО
Дальний родственник известного русского писателя Михаила Булгакова с позывным Поэт служит фронтовым медиком в зоне СВО. В беседе с корреспондентами Ura.ru боец признался, что его нынешняя работа зачастую проходит под аккомпанемент из миномётных разрывов, к которым он давно привык.
Автору "Собачьего сердца" доброволец приходится троюродным внучатым племянником. До спецоперации на Украине Поэт работал в школе, где вёл уроки русского языка, литературы и ОБЖ. Однако нестерпимое желание помочь Донбассу вынудило бойца сменить уютный кабинет на фронтовой госпиталь.
"Постоянные осмотры, раненые. Приносят людей на носилках. Весь осмотр проходит под выстрелы миномётов, кассетных снарядов. Всё, что в гражданской жизни составляло проблему, — здесь это не проблема", — рассуждает Поэт.
В завершение собеседник издания с говорящим позывным признался, что пошёл по стопам предка и начал писать стихи. За время нахождения на передовой сборник бойца пополнился семью произведениями.
Российские военные хирурги неоднократно доказывали, что их профессионализм не имеет себе равных. Так, ранее врачи извлекли два осколка от снаряда РСЗО HIMARS из сердца раненого бойца.
VK / Минобороны России