Потомок Булгакова сменил школьный кабинет на фронтовой госпиталь в зоне СВО

Дальний родственник известного русского писателя Михаила Булгакова с позывным Поэт служит фронтовым медиком в зоне СВО. В беседе с корреспондентами Ura.ru боец признался, что его нынешняя работа зачастую проходит под аккомпанемент из миномётных разрывов, к которым он давно привык.

Автору "Собачьего сердца" доброволец приходится троюродным внучатым племянником. До спецоперации на Украине Поэт работал в школе, где вёл уроки русского языка, литературы и ОБЖ. Однако нестерпимое желание помочь Донбассу вынудило бойца сменить уютный кабинет на фронтовой госпиталь.

"Постоянные осмотры, раненые. Приносят людей на носилках. Весь осмотр проходит под выстрелы миномётов, кассетных снарядов. Всё, что в гражданской жизни составляло проблему, — здесь это не проблема", — рассуждает Поэт.