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27 октября, 00:53

Почти четыре тысячи мальков сига выпустили в воды Финского залива

Выращенные в Псковской области мальки сига обрели новый дом. В четверг почти четыре тысячи лососёвых выпустили на волю в акватории Финского залива, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Почти четыре тысячи мальков сига выпустили в воды Финского залива. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Молодь обрела свободу в районе дамбы. Это место неспроста было выбрано для выпуска рыбы. Многолетние исследования показали, что в районе судопропускного сооружения созданы наиболее благоприятные условия для дальнейшего роста мальков. Хорошая экология позволяет сигу успешно приживаться и развиваться в акватории.

А ранее учёные заявили о восстановлении популяции балтийских кольчатых нерп в Финском заливе. В 2023 году их численность достигла отметки 134 особи, тогда как десятилетие назад в регионе насчитали лишь 100 тюленевых.

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Аналогичная тенденция наблюдается и с популяцией дальневосточных леопардов в России. За последние годы число особей краснокнижного хищника выросло в пять раз.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Илья Пушкарев
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