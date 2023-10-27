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27 октября, 05:09
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Латвия планирует отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии поддержал запрет на нахождение в стране машин с российскими номерами

Сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие автомобилям с российскими номерами пребывание на территории прибалтийской республики. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Депутаты предлагают конфисковывать транспортные средства, зарегистрированные в России, если в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу их не вывезут из страны или не перерегистрируют на территории Латвии. Конфискат при этом предлагается передавать Украине, а владельцев штрафовать. Передвигаться на российском автомобиле можно будет только в случае следования транзитом.

Теперь Сейм должен одобрить поправки во втором — окончательном — чтении. Ожидается, что они вступят в силу 15 ноября.

В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с российскими номерами

В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с российскими номерами

Напомним, 12 сентября Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии и заключением МИД водителей российских транспортных средств, пытающихся въехать в Латвию через погранпункты на границе с Россией и Белоруссией, обяжут вернуться. В случае неподчинения требованию автомобиль может быть конфискован. Также сообщалось, что полиция Латвии начнёт наказывать штрафами за наклейки "Я русский" на авто.

Обложка ©

Unsplash / Darya Tryfanava

Лариса Сафронова
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    Комментарий

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    Влад Никсегодня в 12:36

    Вот как с Россией поступают. Благодарите за всё гаранта. Он начал войну. Весь мир ответил на агрессию.

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