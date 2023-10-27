Латвия планирует отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

Сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки в законодательство, запрещающие автомобилям с российскими номерами пребывание на территории прибалтийской республики. Информация об этом опубликована на сайте парламента.

Депутаты предлагают конфисковывать транспортные средства, зарегистрированные в России, если в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу их не вывезут из страны или не перерегистрируют на территории Латвии. Конфискат при этом предлагается передавать Украине, а владельцев штрафовать. Передвигаться на российском автомобиле можно будет только в случае следования транзитом.

Теперь Сейм должен одобрить поправки во втором — окончательном — чтении. Ожидается, что они вступят в силу 15 ноября.