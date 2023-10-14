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13 октября, 22:46

В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с российскими номерами

Чешские власти опровергли распространившуюся информацию о конфискации автомобиля с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщил портал denikn.cz.

По его данным, местная полиция также не фиксировала инцидентов с такими машинами. Информацию ранее отрицали и на чешской таможне.

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Готовность исполнять эти правила подтвердили в таможне Германии. А Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. Позже к ним присоединились Болгария и Норвегия. Затем в Еврокомиссии смягчили ограничения.

Обложка ©

Unsplash / Ouael Ben Salah

Лариса Сафронова
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