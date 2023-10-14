В Чехии опровергли информацию о конфискации машины с российскими номерами

Чешские власти опровергли распространившуюся информацию о конфискации автомобиля с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщил портал denikn.cz.

По его данным, местная полиция также не фиксировала инцидентов с такими машинами. Информацию ранее отрицали и на чешской таможне.