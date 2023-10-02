Во второй европейской стране конфисковали автомобиль с российскими номерами
"Известия": В Чехии впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами
Второй европейской страной, где зафиксирован случай конфискации автомобиля с российскими номерами, стала Чехия, сообщило Правительство ФРГ в ответ на запрос депутата Бундестага Евгения Шмидта об изъятии личных автомобилей граждан РФ в других странах. Об этом пишут "Известия".
"Федеральному правительству известно, что в Чехии произошёл случай конфискации частного легкового автомобиля, прибывшего из России", — информировало ведомство, добавив, что не располагает другими сведениями.
В Посольстве Чехии в России на запрос издания, однако, ответили, что не владеют такими данными. А ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии Гана Прудичова заявила, что Прага ожидает, что автомобили с российскими номерами не смогут добраться до чешской территории, принимая во внимание подход государств Евросоюза, граничащих с РФ.
Кроме того, жительнице Калининграда, чью машину незаконно конфисковали в Германии, удалось её вернуть. Такое решение принял суд.
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Готовность исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. Тем временем в ЕК смягчили ограничения.
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