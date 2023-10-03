Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вступил в силу в Норвегии
Анонсированный МИД Норвегии запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией вступил в силу 3 октября. Пересечь границу королевства отныне не получится владельцам машин, вместимость которых не превышает девять сидячих мест.
Исключение в Осло сделали лишь для "своих". Так, запрет не будет действовать на машины с номерами РФ, если ими управляют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны. К ним относятся государства ЕС, Исландия и Лихтенштейн. Также шлагбаум откроют для автомобилей дипломатов и в некоторых экстренных случаях.
Ранее аналогичный запрет на пропуск российских транспортных средств в Чехии привёл к конфискации машины гражданина РФ. А первой такую практику применила Германия, изъяв ТС жительницы Калининграда.
О введённом Евросоюзом запрете на пересечение границ машинам с российской регистрацией недавно высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, тем самым ЕС лишь демонстрирует нацистские повадки.
ТАСС / AP / Lise Aserud