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2 октября, 23:11

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами вступил в силу в Норвегии

Анонсированный МИД Норвегии запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией вступил в силу 3 октября. Пересечь границу королевства отныне не получится владельцам машин, вместимость которых не превышает девять сидячих мест.

Исключение в Осло сделали лишь для "своих". Так, запрет не будет действовать на машины с номерами РФ, если ими управляют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны. К ним относятся государства ЕС, Исландия и Лихтенштейн. Также шлагбаум откроют для автомобилей дипломатов и в некоторых экстренных случаях.

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

Ранее аналогичный запрет на пропуск российских транспортных средств в Чехии привёл к конфискации машины гражданина РФ. А первой такую практику применила Германия, изъяв ТС жительницы Калининграда.

О введённом Евросоюзом запрете на пересечение границ машинам с российской регистрацией недавно высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. По мнению дипломата, тем самым ЕС лишь демонстрирует нацистские повадки.

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ТАСС / AP / Lise Aserud

Илья Пушкарев
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