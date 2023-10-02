Лавров назвал нацизмом запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС
Введённый Евросоюзом запрет на пересечение границы автомобилям с российскими номерами является проявлением нацизма. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но, в общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом", — пояснил он.
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, а также с рядом личных вещей. Намерение исполнять новые правила уже подтвердили в Германии, а Литва, Латвия, Эстония, а также Финляндия и Польша уже перестали впускать машины с номерами РФ. Такое же решение приняла Болгария. В Кремле назвали подобный запрет абсурдным и пообещали дать ответ, который необязательно будет зеркальным.
ТАСС / AP