Лавров назвал нацизмом запрет на въезд машин с российскими номерами в ЕС

"Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но, в общем-то, это проявление того, что принято называть нацизмом", — пояснил он.