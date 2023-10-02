В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным
Песков: Ограничения стран ЕС на въезд автомобилей с номерами РФ абсурдны
Решения ряда стран Евросоюза ограничить въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами абурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что Россия ответит на это так, как ей выгодно, и "не каждый раз это может быть зеркальная реакция".
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, а также с рядом личных вещей. Намерение исполнять новые правила уже подтвердили в Германии, а Литва, Латвия, Эстония, а также Финляндия и Польша уже перестали впускать машины с номерами РФ. Сегодня то же решение приняла Болгария.
ТАСС / Пётр Ковалёв