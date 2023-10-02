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2 октября, 10:34

В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

Песков: Ограничения стран ЕС на въезд автомобилей с номерами РФ абсурдны

Решения ряда стран Евросоюза ограничить въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами абурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия ответит на это так, как ей выгодно, и "не каждый раз это может быть зеркальная реакция".

Франция отказалась препятствовать въезду машин с российскими номерами

Франция отказалась препятствовать въезду машин с российскими номерами

Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, а также с рядом личных вещей. Намерение исполнять новые правила уже подтвердили в Германии, а Литва, Латвия, Эстония, а также Финляндия и Польша уже перестали впускать машины с номерами РФ. Сегодня то же решение приняла Болгария.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Александр Юнашев
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