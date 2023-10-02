В Кремле заявили, что ответ на запрет ЕС не впускать российские авто может быть не зеркальным

Решения ряда стран Евросоюза ограничить въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами абурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", — сказал он.