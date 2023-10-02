В Москве оценили вероятность примирения с Прагой после начала конфискации машин россиян
Политолог Перла призвал МИД официально предупредить россиян о риске поездки в ЕС
МИД РФ следует официально предупредить россиян о том, что при пересечении границ стран – членов ЕС их имущество окажется в опасности. После этого люди смогут самостоятельно определять, оправдывает ли такие риски цель поездки. Такое заявление сделал политолог Андрей Перла, комментируя изъятие в Чехии первого автомобиля с российскими номерами.
"Если взрослый человек сам лезет туда, где разбойники его гарантированно ограбят, — сам и виноват. Зеркальные меры эффективными не будут. Нет у нас столько туристов из ЕС, и слава богу", — объяснил он в беседе с "Царьградом".
Перла также оценил перспективы нормализации отношений между Россией и Чехией. По его мнению, потепления не будет до того момента, пока русские танки не прорвутся через последние баррикады у Дома радио в Праге и президент России не примет у себя председателя нового правительства, которое должно быть по-настоящему демократическим. Но сперва новый лидер Чехии должен будет выдать Москве всех русских политических мигрантов, которые предали Родину, заключил эксперт.
Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию ЕС на личных авто, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Готовность исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. А в Чехии у первого россиянина конфисковали автомобиль.
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