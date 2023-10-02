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2 октября, 13:52

В Москве оценили вероятность примирения с Прагой после начала конфискации машин россиян

Политолог Перла призвал МИД официально предупредить россиян о риске поездки в ЕС

МИД РФ следует официально предупредить россиян о том, что при пересечении границ стран – членов ЕС их имущество окажется в опасности. После этого люди смогут самостоятельно определять, оправдывает ли такие риски цель поездки. Такое заявление сделал политолог Андрей Перла, комментируя изъятие в Чехии первого автомобиля с российскими номерами.

"Если взрослый человек сам лезет туда, где разбойники его гарантированно ограбят, — сам и виноват. Зеркальные меры эффективными не будут. Нет у нас столько туристов из ЕС, и слава богу", — объяснил он в беседе с "Царьградом".

Перла также оценил перспективы нормализации отношений между Россией и Чехией. По его мнению, потепления не будет до того момента, пока русские танки не прорвутся через последние баррикады у Дома радио в Праге и президент России не примет у себя председателя нового правительства, которое должно быть по-настоящему демократическим. Но сперва новый лидер Чехии должен будет выдать Москве всех русских политических мигрантов, которые предали Родину, заключил эксперт.

В Европе призвали "разумно" подходить к запрету на провоз россиянами личных вещей

В Европе призвали "разумно" подходить к запрету на провоз россиянами личных вещей

Напомним, Еврокомиссия запретила гражданам России въезжать на территорию ЕС на личных авто, а также иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампуни и ряд иных вещей. Готовность исполнять эти правила уже подтвердили в таможне Германии, а Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша перестали впускать машины с российскими номерами. А в Чехии у первого россиянина конфисковали автомобиль.

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Юрий Лысенко
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