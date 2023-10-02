МИД РФ следует официально предупредить россиян о том, что при пересечении границ стран – членов ЕС их имущество окажется в опасности. После этого люди смогут самостоятельно определять, оправдывает ли такие риски цель поездки. Такое заявление сделал политолог Андрей Перла, комментируя изъятие в Чехии первого автомобиля с российскими номерами.

Перла также оценил перспективы нормализации отношений между Россией и Чехией. По его мнению, потепления не будет до того момента, пока русские танки не прорвутся через последние баррикады у Дома радио в Праге и президент России не примет у себя председателя нового правительства, которое должно быть по-настоящему демократическим. Но сперва новый лидер Чехии должен будет выдать Москве всех русских политических мигрантов, которые предали Родину, заключил эксперт.