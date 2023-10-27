Названо излюбленное место сальмонеллы и стафилококка на вашей кухне

Каким бы чистым ни казался нам холодильник, внутри него находится множество бактерий, и большинство из них негативно влияет на здоровье человека. Как они туда попадают и как избавиться от опасных "гостей", Лайфу рассказала Людмила Поликарпова — научный сотрудник лаборатории экологической биохимии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Холодильник — излюбленное место кишечной палочки, стафилококка, сальмонеллы, листерии. Здесь они прекрасно себя чувствуют, ведь средняя температура в холодильной камере всего от +4 °С до +12 °С, а бактерии не размножаются только при минусовых температурах, отмечает собеседница Лайфа. Как они попадают в холодильник? На поверхности фруктов и овощей, упаковок продуктов, которые мы приносим из магазина или с рынка. Поэтому самое микробиологически загрязнённое место в холодильнике — отсек для фруктов и овощей.

"Чтобы избавиться от опасной микробиоты, прежде чем отправить овощи и фрукты в холодильник, их можно предварительно вымыть. Но следует понимать, что срок хранения вымытых овощей и фруктов будет гораздо меньше, потому что влага ускоряет процессы гниения", — отмечает Поликарпова.

Как свести к минимуму бактериологически неблагоприятную атмосферу в вашем холодильнике? Эксперт рекомендует мыть его хотя бы один раз в месяц (даже если устройство работает по технологии no frost), желательно с применением обеззараживающих средств. Нужно избавляться от крошек, мелких остатков пищи и продуктов с истёкшим сроком годности.

Все продукты — и сырые, и приготовленные — во избежание бактериального обсеменения лучше всего хранить в холодильнике в индивидуальных герметичных контейнерах. Не рекомендуется ставить в холодильник свежеприготовленную пищу, пока её температура не опустилась до комнатной.

Также биохимик советует купить устранитель запаха, действие которого основано на функции озонирования, так как выделение озона разрушает молекулы пахучих веществ. Либо такой, который, интенсивно поглощая запахи, при этом их не выделяет.

Ещё один способ контроля за бактериологической чистотой холодильника — оптимальный температурный режим (чем ниже, тем лучше) в холодильной камере, добавила Поликарпова.