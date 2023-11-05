День военного разведчика, День рыжих, День Якова: Праздники и приметы 5 ноября Сегодня, 5 ноября 2023 года, в России отмечается один из военных профессиональных праздников. Также на эту дату приходится один из дней, когда можно поздравлять людей с огненными волосами. А ещё это День рождения одного из символов столицы нашей страны. 4 ноября, 21:01 5 ноября отмечается День военного разведчика. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

День военного разведчика

5 ноября в России отмечается праздник смелых и сильных мужчин и женщин — День военного разведчика. Вот несколько фактов о нём: это профессиональный военный праздник России;

учреждён приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года;

отмечается ежегодно 5 ноября согласно указу президента РФ, дата не смещается;

военные разведчики в этот день получают поздравления и награды.

День военного разведчика в России приурочен к историческому событию: в эту дату в 1918 году в Петрограде (сейчас — Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной армии было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. Эта структура стала прообразом нынешнего Главного управления (ГУ) Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Оно больше известно под прежним названием — Главное разведывательное управление ВС РФ. Это орган как внешней разведки Министерства обороны РФ, так и разведки Вооружённых сил России.

Зарождение в России военной разведки как организованной структуры относят к 1549 году, когда царь Иван IV Васильевич Грозный выделил Посольский приказ в самостоятельное учреждение. Туда стали стекаться сведения о соседних государствах. Военная разведка и сейчас — важнейший компонент укрепления государства. Это один из элементов национальной безопасности. Эта структура добывает и анализирует информацию о военно-политической обстановке вокруг России, прогнозирует её развитие, докладывает высшему руководству страны и командованию Вооружённых сил страны о реальных и потенциальных угрозах.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении различных задач, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя СССР и Героя России. Сегодня особую роль военная разведка играет в ходе специальной военной операции.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Фото © Shutterstock

5 ноября отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, актуальный в том числе для России. Праздником его, конечно, не назвать. Рассказываем об этом событии: это часть глобальной информационной кампании;

день учреждён решением Генассамблеи ООН в декабре 2015 года;

цель — повысить осведомлённость об опасности цунами и усиливать защиту от них.

ООН отмечает Всемирный день распространения информации о проблеме цунами на фоне запущенной в 2022 году инициативы "Системы раннего предупреждения для всех". Её цель — сделать так, чтобы к 2027 году каждый житель прибрежных районов на нашей планете был охвачен системой раннего предупреждения о цунами.

Дело в том, что эти гигантские волны могут иметь катастрофические последствия. Только за последний век произошло 58 цунами, которые унесли жизни более четверти миллиона человек. В среднем каждая такая катастрофа стала причиной гибели 4600 человек, а значит, эти события более смертоносны, чем любые другие стихийные бедствия.

Примечательно, что Всемирный день распространения информации о проблеме цунами отмечается 5 ноября — в дату, когда гигантская волна ударила по Сахалинской и Камчатской областям в 1952 году. Случилось это в пять часов утра по местному времени и вызвало разрушение нескольких населённых пунктов, гибель около 1200 человек. Самый мощный удар пришёлся по Северо-Курильску. Причиной стало мощное землетрясение в Тихом океане магнитудой 8,3 по шкале Рихтера. Чтобы быть готовыми к спасению людей во время таких стихийных бедствий, и был учреждён Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

День рыжих

5 ноября — одна из дат, когда отмечается День рыжих. Фото © Shutterstock

Сегодня в России и других странах отмечают яркий праздник — День рыжих. Вернее, один из них. Вот что о нём известно: праздник международный, неофициальный;

отмечается каждый год 5 ноября, дата не меняется;

посвящён всем рыжим людям планеты.

Откуда взялся этот праздник, уже неизвестно. На самом деле рыжих людей за их яркую внешность любят так сильно, что отдельных дней в году у них несколько. Помимо сегодняшнего есть также Всемирный день рыжих, выпадающий на 26 мая, Международный день рыжих, отмечаемый 8 сентября, День рыжих, который выпадает на 6 сентября. И это далеко не полный список. Сегодняшний праздник вышел из США — там в эту дату отмечают Национальный день рыжих.

Истории о возникновении этих праздников тоже рассказывают разные, но вряд ли кто-то скажет, что посвятить сразу несколько дней таким красивым людям — плохая идея. Рыжий цвет волос (конечно, если это натуральный цвет) передаётся по наследству. В комплекте идут бледная кожа и веснушки. Особенно много рыжих живёт в Шотландии, Ирландии, а в России — в Удмуртии.

Несколько фактов о рыжих: в их волосах много красного пигмента — феомеланина — и относительно немного тёмного пигмента — эумеланина;

для рождения рыжего ребёнка "рыжие гены" должны быть у обоих родителей;

у рыжих кожа светлая, поэтому они особо чувствительны к ультрафиолету, отсюда риск обгореть на солнце;

рыжие могут дольше не седеть.

День рождения Останкинской телебашни

5 ноября — День рождения Останкинской телебашни. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

5 ноября в России отмечается праздник, посвящённый одному из главных символов столицы нашей страны, — День рождения Останкинской телебашни. Предлагаем узнать о нём больше: это неофициальный праздник;

приурочен к дате открытия телебашни в 1967 году;

в этот день там проводятся различные акции и мероприятия для гостей.

Останкинская телебашня была открыта 5 ноября 1967 года. Её высота 540 метров, сейчас она транслирует более 40 телевизионных и радиоканалов. Проект здания был разработан выдающимся советским инженером-конструктором Николаем Никитиным. Строили башню 10 тысяч человек. Было использовано множество новейших для того времени технологий, которые затем стали применяться на других масштабных объектах.

На момент открытия Останкинская телебашня оставалась самой высокой в мире. Лишь в 1976 году в Торонто была возведена телебашня CN Tower, которая стала выше своей "московской сестры" на 13 метров. В 2023 году телебашне исполняется 56 лет. К этому приурочена праздничная программа, в том числе выступления музыкантов, светомузыкальное шоу в пешеходной галерее.

Приметы 5 ноября

День Якова

5 ноября Русская православная церковь чтит память апостола от 70 Иакова. Его называют братом Господня по плоти, поскольку это старший сын Иосифа Обручника Богоматери от его первого брака с Соломонией. По преданию, он ещё с юных лет решил посвятить себя Богу и соблюдать строгое воздержание. Когда Христос начал учить народ о Царствии Божием, святой Иаков уверовал во Христа. Во время страстей Христовых он скрывался в пещере, дав обет не вкушать пищи до тех пор, пока Господь не воскреснет. Видя его праведное житие, Иакова нарекли праведным, он был причислен к числу семидесяти апостолов.

В народе на Руси церковный праздник получил название День Якова. По традиции в эту дату угощались мёдом. Считалось, что так можно привлечь богатый урожай на следующий год. Женщины занимались работой по дому и рукоделием, а мужчины завершали заготовку дров и проверяли конскую упряжь. В народе верили, что на Якова должна получаться любая работа, поэтому было принято браться и за сложные дела. На ужин 5 ноября обязательно съедали кусочек лопуха — верили, что это привлечёт удачу. В целом День Якова следовало проводить спокойно в кругу семьи. Нельзя было ссориться, затаивать злобу, а ещё — давать в долг.

Погодные приметы

Снег на Якова — к тёплой зиме.

Алый закат — к долгому ненастью.

Град — к скорому наступлению настоящей зимы.

Именинники 5 ноября

5 ноября именины может отмечать российский актёр Максим Аверин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сегодня, 5 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр

Владимир

Вольдемар

Елисей

Емельян

Игнат

Максим

Николай

Эмиль

Яков

Ефросинья. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев