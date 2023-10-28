Лётчики ВСУ отказываются взлетать после трюков Армии России
Экс-разведчик Риттер: Российская армия проводит операции по полной ликвидации ВСУ
Украинские лётчики боятся садиться в самолёты после успешных действий Российской армии. Как заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, Вооружённые силы России проводят операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ.
"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — подчеркнул бывший разведчик.
Риттер обратил внимание на то, что операции российских войск повергли ВСУ в такой ужас, что теперь они боятся взлетать на истребителях, так как зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А всего с начала октября российские войска уничтожили 34 воздушных судна противника. Военный эксперт считает, что такие цифры могут свидетельствовать о переходе ВС РФ к наступательным действиям.
VK / Минобороны РФ