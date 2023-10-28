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Регион
Опубликовано 27 октября 2023, 23:35
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Лётчики ВСУ отказываются взлетать после трюков Армии России

Экс-разведчик Риттер: Российская армия проводит операции по полной ликвидации ВСУ

Украинские лётчики боятся садиться в самолёты после успешных действий Российской армии. Как заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, Вооружённые силы России проводят операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ.

"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — подчеркнул бывший разведчик.

Риттер обратил внимание на то, что операции российских войск повергли ВСУ в такой ужас, что теперь они боятся взлетать на истребителях, так как зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.

Раскрыто колоссальное число потерь ВСУ на Донецком направлении за неделю
Раскрыто колоссальное число потерь ВСУ на Донецком направлении за неделю

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. А всего с начала октября российские войска уничтожили 34 воздушных судна противника. Военный эксперт считает, что такие цифры могут свидетельствовать о переходе ВС РФ к наступательным действиям.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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