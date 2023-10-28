Украинские лётчики боятся садиться в самолёты после успешных действий Российской армии. Как заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, Вооружённые силы России проводят операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ.

"Российские наступательные операции сейчас нацелены на то, чтобы поглотить остатки украинских войск. Они могут сделать это сейчас с большим размахом, потому что у ВСУ не осталось никакой авиации", — подчеркнул бывший разведчик.

Риттер обратил внимание на то, что операции российских войск повергли ВСУ в такой ужас, что теперь они боятся взлетать на истребителях, так как зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "сжигают" их моментально.