ХАМАС высоко оценило принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку
Палестинское движение ХАМАС прокомментировало принятие Генеральной Ассамблеей ООН внесённой Иорданией резолюции по Ближнему Востоку. Как говорится в заявлении организации, движение приветствует принятие этого документа и считает нужным его немедленное выполнение.
"Мы <...> приветствуем принятие резолюции ГА ООН, содержащей призывы к немедленному гуманитарному перемирию, которое приведёт к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", — указано в сообщении.
Помимо того, ХАМАС призвало ООН и его структуры, работающие по этой линии, принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции. В Палестине считают, что содействие со стороны международной организации позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в Газу.
Напомним, проект резолюции арабских стран подразумевает призыв ГА ООН к немедленному прекращению огня, а также требует от всех участников конфликта соблюдения обязательств по обеспечению гуманитарного права, особенно в части защиты мирного населения. 27 октября всемирная организация приняла этот документ. За него проголосовало 120 стран, включая Россию. Ещё 14, в том числе США и Израиль, выступили против проекта, 45 государств воздержались.
t.me / Постпредство России при ООН