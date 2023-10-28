ХАМАС высоко оценило принятие ГА ООН резолюции по Ближнему Востоку

Палестинское движение ХАМАС прокомментировало принятие Генеральной Ассамблеей ООН внесённой Иорданией резолюции по Ближнему Востоку. Как говорится в заявлении организации, движение приветствует принятие этого документа и считает нужным его немедленное выполнение.

"Мы <...> приветствуем принятие резолюции ГА ООН, содержащей призывы к немедленному гуманитарному перемирию, которое приведёт к прекращению агрессии против нашего народа в секторе Газа", — указано в сообщении.

Помимо того, ХАМАС призвало ООН и его структуры, работающие по этой линии, принять действенные меры по немедленному выполнению этой резолюции. В Палестине считают, что содействие со стороны международной организации позволит обеспечить открытие контрольно-пропускных пунктов, доставку топлива и чрезвычайной помощи в Газу.