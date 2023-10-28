Минобороны РФ: Российские средства ПВО за сутки сбили украинские Су-25 и МиГ-29

Российские средства ПВО за день сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ в субботу, 28 октября.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.