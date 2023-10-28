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28 октября, 11:32

Минобороны РФ: Российские средства ПВО за сутки сбили украинские Су-25 и МиГ-29

Российские средства ПВО за день сбили украинские самолёты Су-25 и МиГ-29. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ в субботу, 28 октября.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.

По данным министерства, это произошло вблизи Дарьевки в Херсонской области и Терновки в Днепропетровской области.

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"Что, чёрт возьми, происходит": США в шоке от российской ПВО, сбивающей самолёты ВСУ десятками

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Эксперты подчёркивают, что С-400, состоящий на вооружении Российской армии, — чудо-оружие, равного которому нет ни в одной стране мира.

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Никита Осипов
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