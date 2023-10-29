Чудом остался жив: У избитого в Москве маленького ребёнка нашли следы старых истязаний
SHOT: У избитого в Москве восьмимесячного малыша обнаружили старые переломы
Квартира в Москве, в которой обнаружили восьмимесячного ребёнка с травмами. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
У избитого в Москве восьмимесячного ребёнка, которого накануне нашли в захламлённой квартире на улице Нижегородской, обнаружили старые переломы. Таким образом, медики подтвердили версию следствия, что малыша жестоко избивали в семье, пишет SHOT.
По информации телеграм-канала, при обследовании у мальчика диагностировали открытый неправильно срастающийся перелом плеча, а также закрытые неправильно сросшиеся переломы предплечья и бёдер. Помимо этого, у ребёнка зафиксированы и следы новых истязаний: многочисленные гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Тот факт, что малыш вообще остался жив, врачи считают чудом. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние.
Ранее Лайф сообщал, что 31-летнюю мать избитого младенца уже задержали. Её подозревают в избиении малыша. Женщина уверяет, что якобы упала на сына в приступе эпилепсии. Известно, что мальчик — третий ребёнок в семье, двух старших детей забрали соцработники, а суд лишил мать родительских прав. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, на причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины.