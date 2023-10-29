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29 октября, 13:17

Чудом остался жив: У избитого в Москве маленького ребёнка нашли следы старых истязаний

SHOT: У избитого в Москве восьмимесячного малыша обнаружили старые переломы

<p>Квартира в Москве, в которой обнаружили восьмимесячного ребёнка с травмами. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3193?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Квартира в Москве, в которой обнаружили восьмимесячного ребёнка с травмами. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

У избитого в Москве восьмимесячного ребёнка, которого накануне нашли в захламлённой квартире на улице Нижегородской, обнаружили старые переломы. Таким образом, медики подтвердили версию следствия, что малыша жестоко избивали в семье, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, при обследовании у мальчика диагностировали открытый неправильно срастающийся перелом плеча, а также закрытые неправильно сросшиеся переломы предплечья и бёдер. Помимо этого, у ребёнка зафиксированы и следы новых истязаний: многочисленные гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Тот факт, что малыш вообще остался жив, врачи считают чудом. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

Ранее Лайф сообщал, что 31-летнюю мать избитого младенца уже задержали. Её подозревают в избиении малыша. Женщина уверяет, что якобы упала на сына в приступе эпилепсии. Известно, что мальчик — третий ребёнок в семье, двух старших детей забрали соцработники, а суд лишил мать родительских прав. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, на причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины.

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Наталья Исакова
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