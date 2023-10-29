Чудом остался жив: У избитого в Москве маленького ребёнка нашли следы старых истязаний

У избитого в Москве восьмимесячного ребёнка, которого накануне нашли в захламлённой квартире на улице Нижегородской, обнаружили старые переломы. Таким образом, медики подтвердили версию следствия, что малыша жестоко избивали в семье, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, при обследовании у мальчика диагностировали открытый неправильно срастающийся перелом плеча, а также закрытые неправильно сросшиеся переломы предплечья и бёдер. Помимо этого, у ребёнка зафиксированы и следы новых истязаний: многочисленные гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Тот факт, что малыш вообще остался жив, врачи считают чудом. Сейчас специалисты делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние.