Экс-футболист "Спартака" раскрыл причины неожиданного поражения от "Факела"
Экс-футболист Деменко назвал поражение "Спартака" от "Факела" тренерским
Экс-футболист "Спартака" Максим Деменко. Обложка © ТАСС / Александр Фёдоров
Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Максим Деменко прокомментировал состоявшийся в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) матч между красно-белыми и воронежским "Факелом", который завершился со счётом 2:0 в пользу последнего. Экс-футболист в беседе с "Газетой.ru" заявил, что вина за это поражение лежит на плечах тренера москвичей Гильермо Абаскаля.
По словам собеседника издания, нельзя сказать, что игроки столичной команды не бились, — они старались. Однако их соперники были мотивированы на победу и при поддержке болельщиков были более эмоциональны. Деменко убеждён, что, несмотря на это, у "Спартака" всё равно виноват наставник, так как он наблюдал за ситуацией и мог сделать перестановки за час до начала игры. Он заявил, что тактически соперники москвичей "смяли" красно-белых.
"Получается, это тренерское поражение. Да, у ребят были ошибки. "Спартак" не забивает, и Воронеж ещё больше старается. Да, мяч застревал, была борьба — все мы так раньше играли. А тренер же в любом случае всё видит", — уверен экс-футболист.
Напомним, что "Спартак" впервые за 23 года проиграл "Факелу". За воронежцев отличились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов, которые забили на 70-й (с пенальти) и 84-й минутах соответственно. "Факел" до этого в последний раз брал верх над красно-белыми 5 августа 2000 года.