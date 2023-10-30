Экс-футболист "Спартака" раскрыл причины неожиданного поражения от "Факела"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Максим Деменко прокомментировал состоявшийся в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) матч между красно-белыми и воронежским "Факелом", который завершился со счётом 2:0 в пользу последнего. Экс-футболист в беседе с "Газетой.ru" заявил, что вина за это поражение лежит на плечах тренера москвичей Гильермо Абаскаля.

По словам собеседника издания, нельзя сказать, что игроки столичной команды не бились, — они старались. Однако их соперники были мотивированы на победу и при поддержке болельщиков были более эмоциональны. Деменко убеждён, что, несмотря на это, у "Спартака" всё равно виноват наставник, так как он наблюдал за ситуацией и мог сделать перестановки за час до начала игры. Он заявил, что тактически соперники москвичей "смяли" красно-белых.

"Получается, это тренерское поражение. Да, у ребят были ошибки. "Спартак" не забивает, и Воронеж ещё больше старается. Да, мяч застревал, была борьба — все мы так раньше играли. А тренер же в любом случае всё видит", — уверен экс-футболист.