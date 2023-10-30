В Углегорске стая бродячих псов едва не загрызла до смерти первоклассника

По данным телеграм-канала "Углегорские вести", стая набросилась на семилетнего ребёнка на улице Пионерской. Мама мальчика признаётся, что эти псы очень агрессивны и жителям всегда приходится с трудом отбиваться от них.

"В прошлый раз собак было штук восемь, но мы с мужем успели отогнать их от ребёнка, благо вместе возвращались с прогулки. А вчера мой сын пошёл к однокласснику, был один, на него бросилась собака. Не знаю, как он отбился, видимо, кто-то из прохожих отогнал. Сын с перепугу ничего толком не смог объяснить. Теперь боится выходить во двор", — призналась женщина.