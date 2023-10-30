В Углегорске стая бродячих псов едва не загрызла до смерти первоклассника
СК: На Сахалине стая бродячих псов напала на ребёнка, проводится проверка
Терроризирующая Углегорск стая бездомных собак вновь напала на первоклассника, которого смог спасти прохожий. Делом заинтересовались следственные органы Сахалинской области.
Стая собак в Углегорске, которая нападает на людей. Видео © t.me / "Углегорские вести"
По данным телеграм-канала "Углегорские вести", стая набросилась на семилетнего ребёнка на улице Пионерской. Мама мальчика признаётся, что эти псы очень агрессивны и жителям всегда приходится с трудом отбиваться от них.
"В прошлый раз собак было штук восемь, но мы с мужем успели отогнать их от ребёнка, благо вместе возвращались с прогулки. А вчера мой сын пошёл к однокласснику, был один, на него бросилась собака. Не знаю, как он отбился, видимо, кто-то из прохожих отогнал. Сын с перепугу ничего толком не смог объяснить. Теперь боится выходить во двор", — призналась женщина.
Мальчик получил серьёзные раны левой ноги, ему понадобилась медицинская помощь. По факту нападения собак следственными органами Сахалинской области проводится доследственная проверка.
Летом эта же стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку. Её вовремя заметили случайные прохожие: женщина смогла оттащить ребёнка от псов и отнести в дом, а парень буквально голыми руками выгонял разъярённых собак со двора.
Ранее стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь.
Getty Images / amnat jomjun