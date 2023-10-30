Беременным женщинам в Газе вынуждены делать кесарево сечение без анестезии

В секторе Газа хирурги проводят операции, в том числе кесарево сечение, без анестезии из-за нехватки медикаментов. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Мы проводили кесарево сечение беременным женщинам, пострадавшим во время авиаударов, без анестезии, нам также приходилось без неё заниматься сильными ожогами", — рассказал директор палестинской больницы "Насер".