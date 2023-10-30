Беременным женщинам в Газе вынуждены делать кесарево сечение без анестезии
Financial Times: Врачи вынужденно оперируют без анестезии в секторе Газа
В секторе Газа хирурги проводят операции, в том числе кесарево сечение, без анестезии из-за нехватки медикаментов. Об этом сообщает газета Financial Times.
"Мы проводили кесарево сечение беременным женщинам, пострадавшим во время авиаударов, без анестезии, нам также приходилось без неё заниматься сильными ожогами", — рассказал директор палестинской больницы "Насер".
По его словам, сейчас все госпитали в зоне конфликта вынуждены оставлять запасы анестезирующих препаратов на случай сложных операций из-за продолжающихся израильских обстрелов.
Напомним, военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Тель-Авив в ответ начал массированные бомбардировки, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи. Первая иностранная делегация врачей въехала на территорию сектора Газа через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах.
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