В Южной Корее призвали улучшить условия для застрявших в аэропорту россиян, бежавших от мобилизации
Yonhap: Россиянам, больше года живущим в аэропорту Инчхон, нужна гумпомощь
Трое россиян, которые в октябре прошлого года бежали от мобилизации в Корею, до сих пор не могут получить убежище, из-за чего вынуждены оставаться в аэропорту Инчхон. В связи с этим Национальная комиссия по правам человека (NHRCK) призвала улучшить их условия, сообщает местное агентство Yonhap.
Так, она рекомендовала расширить пространство в зоне вылета и улучшить условия питания и проживания, подчеркнув, что длительное пребывание в аэропорту может "унизить человеческое достоинство" вопреки Конституции Южной Кореи. Вместе с тем представители NHRCK попросили Минюст организовать отдельный зал ожидания за пределами воздушной гавани, а также подготовить правила, которые гарантировали бы не только хорошее питание, но и оказание медпомощи для граждан РФ.
Напомним, изначально в Южную Корею для получения убежища прибыли пять россиян-уклонистов. Они просили предоставить им убежище, однако получили отказ от власти: в республике заявили, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца. После этого россияне подали иск об аннулировании решения министерства, и в феврале этого года окружной суд Инчхона вынес решение в пользу двоих из них. В ответ ведомство обратилось в вышестоящую судебную инстанцию.
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