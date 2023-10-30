В Южной Корее призвали улучшить условия для застрявших в аэропорту россиян, бежавших от мобилизации

Трое россиян, которые в октябре прошлого года бежали от мобилизации в Корею, до сих пор не могут получить убежище, из-за чего вынуждены оставаться в аэропорту Инчхон. В связи с этим Национальная комиссия по правам человека (NHRCK) призвала улучшить их условия, сообщает местное агентство Yonhap .

Так, она рекомендовала расширить пространство в зоне вылета и улучшить условия питания и проживания, подчеркнув, что длительное пребывание в аэропорту может "унизить человеческое достоинство" вопреки Конституции Южной Кореи. Вместе с тем представители NHRCK попросили Минюст организовать отдельный зал ожидания за пределами воздушной гавани, а также подготовить правила, которые гарантировали бы не только хорошее питание, но и оказание медпомощи для граждан РФ.