"Купались в ручье и целовались": Гвинет Пэлтроу вспомнила о романе с Мэтью Перри до выхода "Друзей"
Актриса Пэлтроу поделилась воспоминаниями о романе с Мэтью Перри в молодости
Актриса Гвинет Пэлтроу и актёр Мэттью Перри. Обложка © Getty Images / Stefanie Keenan, © Getty Images / Kevin Winter
Актриса Гвинет Пэлтроу поделилась воспоминаниями о романе со звездой сериала "Друзья" Мэтью Перри, с которым познакомилась на фестивале в 1993 году. Её цитирует газета Daily Mail.
"Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались в поле с высокой травой. Это было волшебное лето", — вспомнила актриса.
Она добавила, что на фестивале вместе играли роли в разных спектаклях, а общаться с Перри было легко из-за его прекрасного чувства юмора. В тот момент актёр уже снялся в пилотной серии "Друзей", но в эфир ситком ещё не вышел. Из-за этого он нервничал, надеясь, что эта роль станет его большим прорывом. Так и случилось. С тех пор они некоторое время поддерживали дружеские отношения, постепенно отдаляясь друг от друга, но актриса всегда была рада встречам с Перри.
"Мне сегодня очень грустно, как и многим из нас", — подытожила актриса.
Напомним, тело американского актёра Мэттью Перри было найдено в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе 29 октября. Точная причина смерти пока не известна. По данным СМИ, 54-летний актёр занимался спортом за два часа до того, как утонул в джакузи. Предварительно, у звезды "Друзей" остановилось сердце.