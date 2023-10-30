"Купались в ручье и целовались": Гвинет Пэлтроу вспомнила о романе с Мэтью Перри до выхода "Друзей"

"Я запомнила его таким забавным, таким милым, с которым было так весело. Мы ездили купаться в ручье, пили пиво в местном баре, целовались в поле с высокой травой. Это было волшебное лето", — вспомнила актриса.

Она добавила, что на фестивале вместе играли роли в разных спектаклях, а общаться с Перри было легко из-за его прекрасного чувства юмора. В тот момент актёр уже снялся в пилотной серии "Друзей", но в эфир ситком ещё не вышел. Из-за этого он нервничал, надеясь, что эта роль станет его большим прорывом. Так и случилось. С тех пор они некоторое время поддерживали дружеские отношения, постепенно отдаляясь друг от друга, но актриса всегда была рада встречам с Перри.