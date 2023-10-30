Актёр Валерий Николаев вышел в свет впервые после громких скандалов и удивил преображением

Последние годы актёр Валерий Николаев был в центре многих скандалов. Сбитый пешеход во время алкогольного опьянения, конфликт с сокамерником в спецприёмнике, биполярное расстройство, которое диагностировали артисту в психиатрической больнице. И вот на 125-летие МХТ имени Чехова артист неожиданно появился на публике со своей экс-супругой Ириной Апексимовой, удивив всех преображением.

Николаев рассказал kp.ru, что сейчас работает над новыми проектами, некоторые из которых посвящены бойцам СВО. На торжестве актёр пил только сок и, по словам журналистов, выглядел прекрасно, несмотря на набранные килограммы.

Николаев отказался комментировать тот факт, что на светское мероприятие пришёл с Апексимовой, а не с молодой супругой — Эльмирой Земсковой.