Актёр Валерий Николаев вышел в свет впервые после громких скандалов и удивил преображением
Валерий Николаев пришёл на светское мероприятие с экс-супругой Апексимовой
Валерий Николаев с Апексимовой. Обложка © ВК / МХТ имени А.П. Чехова
Последние годы актёр Валерий Николаев был в центре многих скандалов. Сбитый пешеход во время алкогольного опьянения, конфликт с сокамерником в спецприёмнике, биполярное расстройство, которое диагностировали артисту в психиатрической больнице. И вот на 125-летие МХТ имени Чехова артист неожиданно появился на публике со своей экс-супругой Ириной Апексимовой, удивив всех преображением.
Николаев рассказал kp.ru, что сейчас работает над новыми проектами, некоторые из которых посвящены бойцам СВО. На торжестве актёр пил только сок и, по словам журналистов, выглядел прекрасно, несмотря на набранные килограммы.
Николаев отказался комментировать тот факт, что на светское мероприятие пришёл с Апексимовой, а не с молодой супругой — Эльмирой Земсковой.
Лайф писал, что Валерий Николаев попал в изолятор на 15 суток за пьяное вождение без водительского удостоверения. Там у него случился конфликт с сокамерником, который, по словам артиста, облил его кипятком. Позже Николаева доставили в психлечебницу из спецприёмника, где, по словам источников, он вёл себя неадекватно: в частности, стучал в дверь и гавкал. 14 февраля суд принял решение о принудительном лечении актёра.