В Израиле заявили, что хотят хороших отношений с Россией
Министр Дермер указал на заинтересованность Израиля в хороших отношениях с РФ
Отношения России и Израиля стали более напряжёнными в последние годы, однако Иерусалим до сих пор заинтересован в нормализации контактов с Москвой. Об этом сообщил министр стратегического планирования ближневосточного государства Рон Дермер.
Комментируя незаконную акцию в аэропорту Махачкалы, которая состоялась 29 октября, политик отметил, что не обладает всей информацией о произошедшем. На фоне этой ситуации Израиль постарается не допустить ухудшения отношений, добавил глава ведомства.
"В этом ещё нужно будет разобраться. Но, думаю, лучшее, что можно сделать, — это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией", — произнёс Дермер на пресс-конференции.
Министр напомнил, что ЦАХАЛ тщательно старалась не допускать столкновения с ВС РФ в Сирии, предотвращая укрепление позиций Ирана. В то же время Москва и Тегеран активно наращивают сотрудничество, вызывая у Израиля серьёзное беспокойство.
"Мы знаем, что Иран поставляет России. Всегда есть вопрос о том, что Россия поставляет Ирану, и мы следим за этим буквально каждый день, чтобы убедиться, что национальным интересам Израиля ничего не угрожает", — резюмировал политик.
Ранее президент России Владимир Путин осудил методы Израиля в конфликте с Палестиной. Он подчеркнул, что ситуация обострилась в результате теракта, но ЦАХАЛ стала мстить по принципу коллективной ответственности.
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