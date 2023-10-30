В Израиле заявили, что хотят хороших отношений с Россией

Отношения России и Израиля стали более напряжёнными в последние годы, однако Иерусалим до сих пор заинтересован в нормализации контактов с Москвой. Об этом сообщил министр стратегического планирования ближневосточного государства Рон Дермер.

Комментируя незаконную акцию в аэропорту Махачкалы, которая состоялась 29 октября, политик отметил, что не обладает всей информацией о произошедшем. На фоне этой ситуации Израиль постарается не допустить ухудшения отношений, добавил глава ведомства.

"В этом ещё нужно будет разобраться. Но, думаю, лучшее, что можно сделать, — это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией", — произнёс Дермер на пресс-конференции.

Министр напомнил, что ЦАХАЛ тщательно старалась не допускать столкновения с ВС РФ в Сирии, предотвращая укрепление позиций Ирана. В то же время Москва и Тегеран активно наращивают сотрудничество, вызывая у Израиля серьёзное беспокойство.

"Мы знаем, что Иран поставляет России. Всегда есть вопрос о том, что Россия поставляет Ирану, и мы следим за этим буквально каждый день, чтобы убедиться, что национальным интересам Израиля ничего не угрожает", — резюмировал политик.