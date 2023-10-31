Израильский постпред нацепил в ООН жёлтую звезду на пиджак

"Я напомню вам. Начиная с сегодняшнего дня всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить жёлтые звёзды. Мы будем носить звёзды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС", — высказался постпред.