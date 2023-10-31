Израильский постпред нацепил в ООН жёлтую звезду на пиджак
Постпред Израиля в ООН Эрдан прикрепил на пиджак жёлтую звезду в знак протеста
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан. Обложка © X / Israel War Room
Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал организацию за нежелание осуждать ХАМАС, прикрепив на пиджак жёлтую звезду в ходе выступления. В годы холокоста немцы использовали этот отличительный знак для обозначения евреев.
По словам дипломата, за последние 80 лет некоторые члены Совета Безопасности ООН "ничему не научились". Также они забыли и о причинах создания международного объединения, уверен Эрдан.
"Я напомню вам. Начиная с сегодняшнего дня всякий раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать о том, что значит молчать перед лицом зла. Как мои дедушки и бабушки и как дедушки и бабушки миллионов евреев, я и моя команда будем носить жёлтые звёзды. Мы будем носить звёзды до тех пор, пока вы не осудите зверства ХАМАС", — высказался постпред.
Между тем ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в секторе Газа, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Незадолго до этого официальный представитель ВС страны сообщил, что в анклав вводятся новые пехотные и бронетанковые подразделения.