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Закон и порядок: Отмечаем День судебного исполнителя в России

В России 1 ноября отмечают День судебного пристава — профессиональный праздник специалистов, приводящих в исполнение решения суда. О том, как поздравляют таких специалистов, а также об интересных фактах о профессии читайте на Life.ru.

31 октября, 10:00
<p>Ежегодно 1 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/security-guards-at-workspace_40473776.htm#query=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B&position=3&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik.com </a></p>

Ежегодно 1 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП России). Фото © Freepik.com

1 ноября работники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России отмечают свой профессиональный праздник. Он был зафиксирован президентским указом Дмитрия Медведева ещё в 2009 году. Дата торжества постоянная, официальным выходным днём не является. Праздник посвящён людям, которые обеспечивают порядок функционирования судов, а также исполнение судебных решений и постановлений. Без этой системы невозможно становление и развитие правового государства.

История возникновения профессии

На Руси люди, исполнявшие судебные решения, известны издревле. Они обладали широкими полномочиями, могли привлекать себе в помощь вооружённых воинов, да и наказания за неисполнение воли суда были тогда не в пример более суровые, чем в наше время. К XVII веку в России уже сформировалось глобальное судопроизводство со своими нормативно-правовыми документами. В обязанности приставов входило оповещение сторон о вызове в суд, содействие в розыске обвиняемого и доставление его к судьям.

Вскоре после отмены крепостного права, в 1864 году, император Александр II провёл судебную реформу, в результате которой, в частности, сформировался институт судебных приставов, просуществовавший вплоть до прихода к власти большевиков. Он был упразднён декретом Совета народных комиссаров 24 ноября 1917 года. И лишь через 80 лет в новой России были приняты законодательные акты, позволившие возродить данную службу. Именно с принятием федеральных законов в 1997 году и началось возрождение службы судебных приставов.

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Интересные факты о профессии пристава

  1. В XVI–XVII веках судебных приставов называли недельщиками, так как они выполняли свои обязанности неделями, это называлось "быть в неделях".
  2. Федеральная служба судебных приставов России имеет отличительный знак — берет зелёного цвета. Однако получить его могут только наиболее профессионально подготовленные специалисты, прошедшие специальный экзамен.
  3. Вместе с беретом успешно прошедшим данное испытание вручается боевой нож "Комбат".
  4. Хотя домашние животные не входят в число описываемого имущества, известен случай, когда приставы решили описать щенка хаски и это помогло взыскать долг с коммерсанта в размере 17 000 рублей.
  5. Существует две категории приставов: судебный пристав и пристав-исполнитель. Это две разные должности, связанные с исполнительным производством. Судебный пристав занимается преимущественно рассмотрением дел, связанных с взысканием долгов и других обязательств перед государством или частными лицами, проводит исполнительные производства и разрешает конфликты, связанные с взысканием долгов. Пристав-исполнитель занимается фактическим принуждением должника к исполнению судебных решений. Он может осуществлять выездные обыски, арест имущества, оформлять протоколы об описи имущества, а также распоряжаться его продажей. Таким образом, судебный пристав и пристав-исполнитель выполняют разные функции в рамках исполнительного производства.
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Традиции праздника

Мероприятия, которые проводятся в День судебного пристава, практически ничем не отличаются от мероприятий любого другого профессионального праздника: начальство выступает с поздравлениями; чествуют особо отличившихся сотрудников; вручают премии и почётные грамоты. Не обходится, конечно, и без праздничных концертов и банкетов.

Есть и особая традиция: в этот день новые приставы приносят присягу на верность государству и закону.

В России численность сотрудников ФССП составляет около 75 тысяч человек, но в ближайший год штат службы должен увеличиться до 84 тысяч сотрудников. Фото © Агентство "Москва"

В России численность сотрудников ФССП составляет около 75 тысяч человек, но в ближайший год штат службы должен увеличиться до 84 тысяч сотрудников. Фото © Агентство "Москва"

Как поздравить судебного пристава

В судебные приставы, как правило, идут люди дисциплинированные, сдержанные, карьеристы. В качестве праздничного подарка для них можно выбрать ежедневник, ручку, зарядную станцию для гаджетов или девайс для служебного авто. Если ваш знакомый пристав — человек более творческого склада, ему можно отправить стихотворение. Например, такое:

"Судебный пристав — нелёгкое дело,

Тут нужно быть умным, крепким и смелым.

Праздник особый сегодня у вас!

Вам от души пожелаю сейчас

Силы, здоровья, любви и удачи,

Ну и, конечно, терпения в придачу,

Чтоб ваша работа легко выполнялась,

Зарплата чтоб вовремя вам начислялась,

Премий побольше, поменьше забот,

Счастья, успеха, любви круглый год!"

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Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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