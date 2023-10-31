Россиянам рассказали, какие аромамасла избавят дом от плесени

Плесень портит воздух и внешний вид помещений, в ремонт которых вложено много сил и средств, разрушает дерево, стены. Но гораздо хуже то, что она крайне негативно влияет на здоровье человека: становится причиной микозов, провоцирует развитие аллергии и насморк, обостряет течение астмы, приводит к развитию у человека интоксикации. Как избавиться от плесени, Лайфу рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Прописная истина борьбы с плесенью — использование хлора и всего того, что его содержит. Но давайте поговорим о более экологичных средствах и способах. Можно застарелую плесень удалить уксусом с содой: нанести кашицу и подождать, затем смыть и просушить. Таким же образом используется обычная перекись водорода. Отлично против плесени работают эфирные масла", — говорит эксперт.