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31 октября, 08:40

Россиянам рассказали, какие аромамасла избавят дом от плесени

Эксперт Лялина: Застарелую плесень можно удалить уксусом с содой

Плесень портит воздух и внешний вид помещений, в ремонт которых вложено много сил и средств, разрушает дерево, стены. Но гораздо хуже то, что она крайне негативно влияет на здоровье человека: становится причиной микозов, провоцирует развитие аллергии и насморк, обостряет течение астмы, приводит к развитию у человека интоксикации. Как избавиться от плесени, Лайфу рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Прописная истина борьбы с плесенью — использование хлора и всего того, что его содержит. Но давайте поговорим о более экологичных средствах и способах. Можно застарелую плесень удалить уксусом с содой: нанести кашицу и подождать, затем смыть и просушить. Таким же образом используется обычная перекись водорода. Отлично против плесени работают эфирные масла", — говорит эксперт.

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При этом она советует использовать натуральные концентрированные эфирные масла, а не аптечные серии. Одним из лучших средств против плесени является масло лимона. А эфиры розмарина и тимьяна "убивают" споры в воздухе, поэтому использование аромадиффузоров в ванной, в бане избавит вас от распространения плесени. Шалфей и бергамот работают как антисептики — можно протирать поверхности и распылять в воздухе.

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А ранее Лайф рассказывал о самых "грязных зонах" в наших квартирах, где могут плодиться болезнетворные бактерии, грибок и плесень.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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