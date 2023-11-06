10 фото из необычных ресторанов, куда хочется прийти и увидеть всё своими глазами
Поход в кафе — это уже не только о том, чтобы вкусно поесть. Важно вообще всё, что происходит в заведении. Некоторые рестораны такие интересные, что даже еда уходит на второй план, уступая необычному интерьеру. Собрали 10 таких мест.
"В этом рамэн-ресторане на каждом столе есть зубчики чеснока и чеснокодавилка (и резинки для волос!)", — facewook.
Фото © Reddit / facewook
"В ресторане, где я недавно ужинал, в уборной ванна вместо раковины", — timmy6169.
Фото © Reddit / timmy6169
"Эта табличка на двери ванной местного морского ресторана: "Да без разницы, главное — руки мойте", — Certain-Ferret3692.
Фото © Reddit / Certain-Ferret3692
"В этих стульях в ресторане горнолыжного курорта хватит места для перчаток, шлема, шапки и т.д.", — kazarnowicz.
Фото © Reddit / kazarnowicz
"То, как в этом местечке решили проблему с протечкой потолков", — longhairedkid.
Фото © Reddit / longhairedkid
"В этом ресторане дают песочные часы, когда делаешь заказ. Если еду не принесут до того, как время кончится, за неё можно будет не платить", — ForFoxSake_23.
Фото © Reddit / ForFoxSake_23
"Внутри этой забегаловки с китайской кухней был вход в чью-то квартиру", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"В этом ресторане мне привезли счёт в мини-сейфе", — andyiscoming.
Фото © Reddit / andyiscoming
"В ресторане, где я работаю, только что в меню добавили гигантский эспрессо-мартини", — ccrhoadess.
Фото © Reddit / ccrhoadess
"В этом ресторане в Колорадо есть такие капсулы с кондиционерами, где можно поесть всей семьёй", — weeb_sword1224.
Фото © Reddit / weeb_sword1224
Лучшее из Интернета
Reddit / longhairedkid / weeb_sword1224