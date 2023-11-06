10 фото из необычных ресторанов, куда хочется прийти и увидеть всё своими глазами

"В этом рамэн-ресторане на каждом столе есть зубчики чеснока и чеснокодавилка (и резинки для волос!)", — facewook.

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"В ресторане, где я недавно ужинал, в уборной ванна вместо раковины", — timmy6169.

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"Эта табличка на двери ванной местного морского ресторана: "Да без разницы, главное — руки мойте", — Certain-Ferret3692.

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"В этих стульях в ресторане горнолыжного курорта хватит места для перчаток, шлема, шапки и т.д.", — kazarnowicz.

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"То, как в этом местечке решили проблему с протечкой потолков", — longhairedkid.

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"В этом ресторане дают песочные часы, когда делаешь заказ. Если еду не принесут до того, как время кончится, за неё можно будет не платить", — ForFoxSake_23.

Фото © Reddit / ForFoxSake_23

"Внутри этой забегаловки с китайской кухней был вход в чью-то квартиру", — Пользователь Reddit.

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"В этом ресторане мне привезли счёт в мини-сейфе", — andyiscoming.

Фото © Reddit / andyiscoming

"В ресторане, где я работаю, только что в меню добавили гигантский эспрессо-мартини", — ccrhoadess.

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"В этом ресторане в Колорадо есть такие капсулы с кондиционерами, где можно поесть всей семьёй", — weeb_sword1224.