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6 ноября, 08:00

10 фото из необычных ресторанов, куда хочется прийти и увидеть всё своими глазами

Поход в кафе — это уже не только о том, чтобы вкусно поесть. Важно вообще всё, что происходит в заведении. Некоторые рестораны такие интересные, что даже еда уходит на второй план, уступая необычному интерьеру. Собрали 10 таких мест.

"В этом рамэн-ресторане на каждом столе есть зубчики чеснока и чеснокодавилка (и резинки для волос!)", — facewook.

Фото © Reddit / facewook

Фото © Reddit / facewook

"В ресторане, где я недавно ужинал, в уборной ванна вместо раковины", — timmy6169.

Фото © Reddit / timmy6169

Фото © Reddit / timmy6169

"Эта табличка на двери ванной местного морского ресторана: "Да без разницы, главное — руки мойте", — Certain-Ferret3692.

Фото © Reddit / Certain-Ferret3692

Фото © Reddit / Certain-Ferret3692

"В этих стульях в ресторане горнолыжного курорта хватит места для перчаток, шлема, шапки и т.д.", — kazarnowicz.

Фото © Reddit / kazarnowicz

Фото © Reddit / kazarnowicz

"То, как в этом местечке решили проблему с протечкой потолков", — longhairedkid.

Фото © Reddit / longhairedkid

Фото © Reddit / longhairedkid

"В этом ресторане дают песочные часы, когда делаешь заказ. Если еду не принесут до того, как время кончится, за неё можно будет не платить", — ForFoxSake_23.

Фото © Reddit / ForFoxSake_23

Фото © Reddit / ForFoxSake_23

"Внутри этой забегаловки с китайской кухней был вход в чью-то квартиру", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"В этом ресторане мне привезли счёт в мини-сейфе", — andyiscoming.

Фото © Reddit / andyiscoming

Фото © Reddit / andyiscoming

"В ресторане, где я работаю, только что в меню добавили гигантский эспрессо-мартини", — ccrhoadess.

Фото © Reddit / ccrhoadess

Фото © Reddit / ccrhoadess

"В этом ресторане в Колорадо есть такие капсулы с кондиционерами, где можно поесть всей семьёй", — weeb_sword1224.

Фото © Reddit / weeb_sword1224

Фото © Reddit / weeb_sword1224

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

10 случаев, когда люди заказывали еду навынос, но, открыв пакет дома, были крайне удивлены

Обложка ©

Reddit / longhairedkid / weeb_sword1224

Сергей Трофимов
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