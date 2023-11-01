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31 октября, 23:38

Армия обороны Израиля не знает, сколько гражданских погибло в Джебалии

<p>Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Обложка © AP / TASS / Adel Hana</p>

Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Обложка © AP / TASS / Adel Hana

Израиль пока не располагает подтверждёнными данными о количестве жертв среди гражданского населения в результате воздушной атаки ЦАХАЛ в Джебалии (сектор Газа). Об этом сообщил представитель национальной армии Джонатан Конрикус.

"Я понимаю, что есть сообщения о гражданских потерях. Они пока не подтверждены. Мы ещё не знаем из достаточно надёжных источников, сколько нонкомбатантов было убито", — заявил он в видеообращении, опубликованном на официальной странице ЦАХАЛ в соцсети X (экс-Twitter).

Согласно объяснениям Конрикуса, целью удара был подземный комплекс, где скрывался один из командиров ХАМАС — Ибрахим Биари. Военные располагали информацией, что он участвовал в планировании нападения на Израиль 7 октября. Вечером во вторник пресс-служба ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении его и десятков боевиков. Конрикус подчеркнул, что израильские военные стараются минимизировать потери среди гражданских лиц.

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

Ранее в Министерстве внутренних дел Палестины сообщили, что по меньшей мере 400 человек погибли и пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны".

Лариса Сафронова
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