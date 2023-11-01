В США испугались российского военного преимущества

Давление на противовоздушную оборону Запада усиливается из-за растущих возможностей России. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.

Как отмечается в материале, Россия производит в разы больше, чем США, ракет "земля – воздух", а также нарастила производство ракет малой дальности для комплекса "Искандер", с которыми сложно бороться даже ЗРК "Патриот".

"Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе ", — констатируют авторы.

Издание выражает обеспокоенность тем, что ВС США слишком медленно получают новые ЗРК, в то время как темпы России и Китая по усовершенствованию своих ракет гораздо выше. К тому же сейчас силы Запада брошены на развёртывание американских систем ПВО на Ближнем Востоке, что делает его ещё более уязвимым в других регионах.