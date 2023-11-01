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1 ноября, 03:51

В США испугались российского военного преимущества

MWM: Россия усиливает давление на противовоздушную оборону Запада

<p>Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на Параде Победы – 2023. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" на Параде Победы – 2023. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Давление на противовоздушную оборону Запада усиливается из-за растущих возможностей России. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.

Как отмечается в материале, Россия производит в разы больше, чем США, ракет "земля – воздух", а также нарастила производство ракет малой дальности для комплекса "Искандер", с которыми сложно бороться даже ЗРК "Патриот".

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"Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе ", — констатируют авторы.

Издание выражает обеспокоенность тем, что ВС США слишком медленно получают новые ЗРК, в то время как темпы России и Китая по усовершенствованию своих ракет гораздо выше. К тому же сейчас силы Запада брошены на развёртывание американских систем ПВО на Ближнем Востоке, что делает его ещё более уязвимым в других регионах.

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Ранее Лайф писал, что госкорпорация "Ростех" наращивает производство беспилотников "Куб" и "Ланцет", а также гиперзвуковых ракет "Кинжал". Кроме того, в два раза увеличен выпуск высокоточных ракет "Китолов", "Стрела", "Вихрь", зенитных управляемых ракет 9М333. Их производством занимается дочернее предприятие "Калашников", где запустили новые производственные мощности.

Лариса Сафронова
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