ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа

Как уточнили в пограничной службе анклава, речь идёт о гражданах Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Чехии, Финляндии и Японии, а также сотрудниках Международного комитета Красного Креста (МККК) и некоторых неправительственных организаций. Им следовало быть на границе в 07:00 по местному времени (8:00 по мск). При этом информации о том, смогут ли они выехать, если прибудут на КПП позже установленного срока, нет.