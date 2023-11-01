ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа
Палестинское исламистское движение ХАМАС разрешило иностранным гражданам покинуть сектор Газа. Радикальная группировка в своём аккаунте в Facebook* опубликовала списки лиц, которые могут беспрепятственно пройти через КПП Рафах.
Как уточнили в пограничной службе анклава, речь идёт о гражданах Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Чехии, Финляндии и Японии, а также сотрудниках Международного комитета Красного Креста (МККК) и некоторых неправительственных организаций. Им следовало быть на границе в 07:00 по местному времени (8:00 по мск). При этом информации о том, смогут ли они выехать, если прибудут на КПП позже установленного срока, нет.
Между тем, опасаясь массового наплыва беженцев из сектора Газа, египетские власти разместили на границе у контрольно-пропускного пункта Рафах десятки танков. При этом ранее сообщалось, что 1 ноября единственный погранпереход между странами будет открыт для приёма раненых палестинцев.
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ТАСС / AP / Doaa AlBaz