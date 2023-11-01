Посол Израиля не согласился с ООН, что 70% погибших в Газе — женщины и дети

Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные ООН о том, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети. Дипломат назвал данные цифры неправильными, поскольку это оценки Минздрава ХАМАС.

"Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС", — сказал Бен Цви в интервью РБК.

Дипломат заверил, что израильская армия не наносит удары по гражданскому населению и это якобы ХАМАС использует мирных жителей как щит. При этом Бен Цви напомнил, что своё население Израиль научился защищать с помощью бомбоубежищ и системы ПРО "Железный купол".