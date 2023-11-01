Посол Израиля не согласился с ООН, что 70% погибших в Газе — женщины и дети
Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные ООН о том, что 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети. Дипломат назвал данные цифры неправильными, поскольку это оценки Минздрава ХАМАС.
"Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС", — сказал Бен Цви в интервью РБК.
Дипломат заверил, что израильская армия не наносит удары по гражданскому населению и это якобы ХАМАС использует мирных жителей как щит. При этом Бен Цви напомнил, что своё население Израиль научился защищать с помощью бомбоубежищ и системы ПРО "Железный купол".
Напомним, ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети. Комиссар подчеркнул, что "это не могут быть сопутствующие потери", поскольку только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи детей. А в ЮНИСЕФ заявили, что сектор Газа под израильскими ударами стал напоминать кладбище для детей.
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