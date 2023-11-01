Россиянам раскрыли секрет, как определить качество риса на глаз в магазине

Рис, который продают в наших магазинах, бывает шлифованным, нешлифованным и пропаренным. Нешлифованный рис (бурый, красный или чёрный), в котором сохранена оболочка, считается более полезным, но варится в два раза дольше и в готовом виде не такой мягкий, как очищенный рис. Как определить качество этих злаков, Лайфу рассказала специалист лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Калашникова.

"Многое можно понять, просто разглядывая крупу в упаковке, — все зёрна должны быть одного размера и формы. Все знают, как выглядит бурый нешлифованный рис, и думают, что коричневого оттенка достаточно, чтобы считать зерно пригодным для приготовления блюд здоровой кухни. Однако, если кроме рисинок вытянутой формы в упаковке встречаются круглые зёрна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством", — подчеркнула собеседница Лайфа.

Калашникова напомнила, что шлифованный рис всегда должен быть белым, а пропаренный может иметь любую форму, главное, чтобы он был прозрачным и имел жёлто-янтарный оттенок. В упаковке крупы не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов, и обязательно должен присутствовать знак ГОСТ, гарантирующий качество продукта.

"Также обратите внимание на дату и срок хранения — чем моложе рис, тем он полезнее, а рис басмати при хранении становится ещё ароматнее и вкуснее", — добавила эксперт.

Также она дала совет, если срок годности продукта подходит к концу: рис можно обжарить или прогреть в духовке, чтобы он не испортился.