Россиянам раскрыли секрет, как определить качество риса на глаз в магазине
Эксперт Калашникова: Чем моложе рис, тем он полезнее
Рис, который продают в наших магазинах, бывает шлифованным, нешлифованным и пропаренным. Нешлифованный рис (бурый, красный или чёрный), в котором сохранена оболочка, считается более полезным, но варится в два раза дольше и в готовом виде не такой мягкий, как очищенный рис. Как определить качество этих злаков, Лайфу рассказала специалист лаборатории ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Наталья Калашникова.
"Многое можно понять, просто разглядывая крупу в упаковке, — все зёрна должны быть одного размера и формы. Все знают, как выглядит бурый нешлифованный рис, и думают, что коричневого оттенка достаточно, чтобы считать зерно пригодным для приготовления блюд здоровой кухни. Однако, если кроме рисинок вытянутой формы в упаковке встречаются круглые зёрна, скорее всего, этот рис отличается не очень хорошим качеством", — подчеркнула собеседница Лайфа.
Калашникова напомнила, что шлифованный рис всегда должен быть белым, а пропаренный может иметь любую форму, главное, чтобы он был прозрачным и имел жёлто-янтарный оттенок. В упаковке крупы не должно быть мусора, личинок насекомых и посторонних запахов, и обязательно должен присутствовать знак ГОСТ, гарантирующий качество продукта.
"Также обратите внимание на дату и срок хранения — чем моложе рис, тем он полезнее, а рис басмати при хранении становится ещё ароматнее и вкуснее", — добавила эксперт.
Также она дала совет, если срок годности продукта подходит к концу: рис можно обжарить или прогреть в духовке, чтобы он не испортился.
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А ранее россиянам рассказали, какая крупа подорожает зимой, а какая станет дешевле. Недавно экономисты пообещали подорожание крупы на 5–7% из-за сезона, так как в холодное время года спрос на неё возрастает. Однако рост цен, скорее всего, затронет более экзотические виды, такие как киноа, булгур и кускус.
ТАСС / Александр Артеменков