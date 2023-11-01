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1 ноября, 11:58

Нокаутировавшему грабителя в Щёлкове "деду-Рэмбо" подарили новую "Ниву"

Михаилу Макарову из Щёлкова, известному как "дед-Рэмбо", вручили новую "Ниву"

Михаилу Макарову из подмосковного Щёлкова, прославившемуся на всю страну после спасения школьника от грабителя, вручили новую "Ниву" вместо старой "Оки". На видео Лайфа — эмоции "деда-Рэмбо" от подаренного автомобиля. Он заявил, что хочет отработать подарок.

"Деду-Рэмбо" из Щёлкова вручили новую "Ниву". Видео © LIFE

"Я собираюсь заниматься реализацией социальных проектов. Я должен это отработать перед обществом. Большое спасибо", — сказал мужчина.

После этого 72-летний пенсионер завёл свою новенькую "Ниву" и проехался по двору.

Актёр Дмитрий Певцов восхитился "дедом-Рэмбо" из Щёлкова, нокаутировавшим грабителя

Актёр Дмитрий Певцов восхитился "дедом-Рэмбо" из Щёлкова, нокаутировавшим грабителя

Напомним, Михаил Макаров стал героем вирусного видео, на котором он всего парой точных ударов остановил грабителя, пытавшегося украсть у школьника телефон. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов, он уже задержан. Самого же деда попросили наградить новым автомобилем, а ещё он получил телевизор от МВД.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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