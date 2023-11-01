Нокаутировавшему грабителя в Щёлкове "деду-Рэмбо" подарили новую "Ниву"

Михаилу Макарову из подмосковного Щёлкова, прославившемуся на всю страну после спасения школьника от грабителя, вручили новую "Ниву" вместо старой "Оки". На видео Лайфа — эмоции "деда-Рэмбо" от подаренного автомобиля. Он заявил, что хочет отработать подарок.

"Деду-Рэмбо" из Щёлкова вручили новую "Ниву". Видео © LIFE

"Я собираюсь заниматься реализацией социальных проектов. Я должен это отработать перед обществом. Большое спасибо", — сказал мужчина.