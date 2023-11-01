Нокаутировавшему грабителя в Щёлкове "деду-Рэмбо" подарили новую "Ниву"
Михаилу Макарову из Щёлкова, известному как "дед-Рэмбо", вручили новую "Ниву"
Михаилу Макарову из подмосковного Щёлкова, прославившемуся на всю страну после спасения школьника от грабителя, вручили новую "Ниву" вместо старой "Оки". На видео Лайфа — эмоции "деда-Рэмбо" от подаренного автомобиля. Он заявил, что хочет отработать подарок.
"Деду-Рэмбо" из Щёлкова вручили новую "Ниву". Видео © LIFE
"Я собираюсь заниматься реализацией социальных проектов. Я должен это отработать перед обществом. Большое спасибо", — сказал мужчина.
После этого 72-летний пенсионер завёл свою новенькую "Ниву" и проехался по двору.
Напомним, Михаил Макаров стал героем вирусного видео, на котором он всего парой точных ударов остановил грабителя, пытавшегося украсть у школьника телефон. Преступником оказался 35-летний Павел Потапов, он уже задержан. Самого же деда попросили наградить новым автомобилем, а ещё он получил телевизор от МВД.
LIFE