Денис Майданов назвал "агонией предателей" поведение уехавших из России звёзд

Запад использовал российских звёзд, которые после начала СВО покинули родину и публично осуждали действия руководства страны из-за рубежа. Такое мнение высказал в среду, 1 ноября, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов.

По его мнению, их отчаянные попытки привлечь к себе внимание — это агония перед полным забвением.

"Это агония людей, которые потеряли свою Родину, потеряли аудиторию. Потеряли своё и настоящее, и будущее, и даже прошлое, потому что об их былых заслугах через время и не вспомнят. Потому что люди, предавшие свою страну, прежде всего предали свой народ, который голосовал рублём на их концертах", — сказал собеседник "Царьграда".