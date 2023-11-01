Денис Майданов назвал "агонией предателей" поведение уехавших из России звёзд
Денис Майданов поддерживает бойцов СВО и организует благотворительные сборы для передовой. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Запад использовал российских звёзд, которые после начала СВО покинули родину и публично осуждали действия руководства страны из-за рубежа. Такое мнение высказал в среду, 1 ноября, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре и заслуженный артист России Денис Майданов.
По его мнению, их отчаянные попытки привлечь к себе внимание — это агония перед полным забвением.
"Это агония людей, которые потеряли свою Родину, потеряли аудиторию. Потеряли своё и настоящее, и будущее, и даже прошлое, потому что об их былых заслугах через время и не вспомнят. Потому что люди, предавшие свою страну, прежде всего предали свой народ, который голосовал рублём на их концертах", — сказал собеседник "Царьграда".
Ранее Лайф писал, что вернувшийся в Россию актёр из "Кухни" Дмитрий Назаров может нарваться на срок и отмену всех выступлений. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники так и норовят подставить артиста под статью. Кроме того, на родину вернулся актёр Андрей Бурковский. Уехав после начала СВО в США, он не смог добиться там карьерных высот. Ещё один из знаменитых релокантов — шоумен Александр Ревва — с началом СВО сбежал в Дубай, но с тех пор регулярно по-тихому наведывается в Россию. Выходец из Донецка и украинец по паспорту за время жизни в стране сколотил состояние в сотни миллионов долларов.