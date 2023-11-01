Болгарские власти нашли лазейку, как отобрать у России храм святителя Николая в Софии

В Болгарии прокуратура нашла основания для лишения России права собственности на храм святителя Николая, являющийся подворьем и официальным представительством РПЦ в стране. Об этом рассказал глава Министерства регионального развития и благоустройства Андрей Цеков Болгарскому национальному радио.

"Проверка прокуратуры установила, что есть основание оспорить в суде право собственности на храм", — подчеркнул чиновник.

Цеков добавил, что прокуратура уже передала министерству все документы по данному вопросу, для их изучения потребуется около месяца. Сейчас храм закрыт, так как ранее Болгария выслала из страны представителей РПЦ, поэтому проводить богослужения некому.