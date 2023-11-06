Скорбящая Божия Мать, День памяти погибших животных, Русский светец: Праздники и приметы 6 ноября Сегодня, 6 ноября 2023 года, в России отмечается церковный праздник, посвящённый одной из чудодейственных икон. Также на эту дату в нашей стране выпадает государственный праздник в одной из республик. А ещё этот день посвящён теме защиты животных по всей планете. 5 ноября, 21:01 6 ноября отмечают праздник чудотворной иконы "Всех скорбящих Радость". Обложка © ТАСС / Александр Река

Скорбящая Божия Мать

6 ноября в России отмечается православный праздник, посвящённый иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Вот несколько фактов о нём: в этот день свершилось первое чудо от иконы;

она считается покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетённых и страдающих;

в храмах в этот день возносят обращённые к образу Богородицы молитвы.

Празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" совершается 6 ноября, потому что в этот день (24 октября по старому стилю) в 1688 году произошло первое связанное с ней чудо. Согласно церковной летописи, Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, жившая в Москве на Ордынке, долго не могла излечиться от незаживающей язвы в боку. Она уже готовилась к смерти, как услышала голос свыше. Он велел идти в храм Преображения и помолиться иконе "Всех скорбящих Радость".

Евфимия так и сделала, после чего исцелилась. С того времени, согласно церковному преданию, икона являла множество чудесных исцелений, а храм получил и до сих пор сохраняет название Скорбященского.

Перед чудотворной иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость" там молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях. Божия Матерь "Всех скорбящих Радость" является покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетённых и страдающих. В этот день также отмечается народно-церковный праздник Скорбящая Божия Мать.

Международная неделя науки и мира

6 ноября начинается Международная неделя науки и мира. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок

6 ноября в России и других странах отмечают праздник, посвящённый началу Международной недели науки и мира. Рассказываем об этом событии: Международная неделя науки и мира проводится с 1986 года;

официально провозглашена Генассамблеей ООН 6 декабря 1988 года;

приходится на неделю, которая включает 11 ноября;

в 2023 году это период с 6 по 12 ноября включительно;

посвящена призывам к государствам развивать сотрудничество между учёными.

Международную неделю науки и мира впервые провели в 1986 году в рамках Международного года мира. Тогда она прошла на неправительственном уровне, а через два года инициативу поддержали в ООН. В этот период всемирная организация настоятельно призывает власти всех стран помогать взаимодействию между учёными по всему миру. Например, это могут быть лекции, семинары, выставки, дискуссии в университетах и академиях.

По мнению ООН, Международная неделя науки и мира — это важный вклад в развитие человечества. Предполагается, что с каждым годом количество участников посвящённых ей мероприятий будет расширяться.

День Конституции Республики Татарстан

6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан. Фото © ООН / Альберт Гонзалес Фарран

6 ноября в России отмечается региональный праздник — День Конституции Республики Татарстан. Вот несколько фактов о нём: это официальный государственный праздник Татарстана;

приурочен к дате принятия документа;

в республике является выходным днём;

ему посвящены различные праздничные мероприятия, акции.

В 1992 году Государственный Совет принял Конституцию Республики Татарстан. Это её основной закон, важнейший политико-правовой документ. Он закрепил, что носителем суверенитета и единственным источником власти в республике является её многонациональный народ. Права и свободы человека были признаны высшей ценностью.

Конституция Татарстана состоит из семи разделов и 126 статей. Республика приняла основной закон первой среди всех регионов Российской Федерации. Через год, в 1993 году, свой документ утвердили в Башкортостане. За 30 лет в Конституцию Татарстана внесли 17 поправок.

День Конституции Татарстана — официальный республиканский праздник. Он является в этом регионе России нерабочим, хотя в эту дату в 2023 году отдыхает и вся остальная страна благодаря тому, что 4 ноября, День народного единства, выпало на субботу. Уже традиционно в честь этих двух событий в цвета флагов России и Татарстана будет подсвечена Казанская телебашня.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Фото © ТАСС / AP / Brenda Rone

На 6 ноября приходится событие, которое никак не назвать праздником. В России и других странах отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Рассказываем о нём: это интернациональный неофициальный памятный день;

учреждён неправительственными природоохранными организациями;

отмечается ежегодно 6 ноября, по календарю не смещается;

к нему приурочены различные акции в защиту животных и окружающей среды.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, был задуман как ещё один повод напомнить человечеству о том, к каким печальным результатам зачастую приводит его деятельность, сколько живых существ гибнет на планете в результате преднамеренных или непреднамеренных действий людей. Например, многие редкие животные и птицы являются частью теневого сектора торговли. Их отлавливают или убивают браконьеры, продают на чёрном рынке.

Так, ради бивней всего за век были убиты десятки тысяч африканских и азиатских слонов, для экспорта и употребления в пищу отловлены миллионы обезьян, причём многие из них были обречены на гибель ещё при транспортировке.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, — это призыв ко всем нам переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допускать гибели и страданий живых существ, как и мы, являющихся частью этого мира.

Приметы 6 ноября

Русский светец

6 ноября в народе отмечали праздник под названием Светец или Русский светец. Это слово обозначало подставку для лучины, освещающей жильё. В этот день девушки занимались рукоделием: шили, вязали, вышивали. Была традиция собираться на Светец вместе и устраивать посиделки. В этот дом заглядывали юноши, чтобы выбрать себе жену. Также считалось, что в этот день хорошо гадать на суженого — обязательно правда раскроется. В народе верили, что это должен быть день добрых помыслов и действий.

Погодные приметы 6 ноября

На улице тепло — к суровой зиме.

Алый закат — к скорому снегу.

У окна воркуют голуби — к тёплой погоде.

Именинники 6 ноября

6 ноября именины может отмечать российский актёр Алексей Макаров. Фото © ТАСС / Ura.ru / Дарья Попова

Сегодня, 6 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Акакий

Алексей

Афанасий

Иван

Ираклий

Лаврентий

Николай

Пётр

Ян. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев