Скорбящая Божия Мать, День памяти погибших животных, Русский светец: Праздники и приметы 6 ноября
Сегодня, 6 ноября 2023 года, в России отмечается церковный праздник, посвящённый одной из чудодейственных икон. Также на эту дату в нашей стране выпадает государственный праздник в одной из республик. А ещё этот день посвящён теме защиты животных по всей планете.
6 ноября отмечают праздник чудотворной иконы "Всех скорбящих Радость". Обложка © ТАСС / Александр Река
Скорбящая Божия Мать
6 ноября в России отмечается православный праздник, посвящённый иконе Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Вот несколько фактов о нём:
- в этот день свершилось первое чудо от иконы;
- она считается покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетённых и страдающих;
- в храмах в этот день возносят обращённые к образу Богородицы молитвы.
Празднование иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" совершается 6 ноября, потому что в этот день (24 октября по старому стилю) в 1688 году произошло первое связанное с ней чудо. Согласно церковной летописи, Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, жившая в Москве на Ордынке, долго не могла излечиться от незаживающей язвы в боку. Она уже готовилась к смерти, как услышала голос свыше. Он велел идти в храм Преображения и помолиться иконе "Всех скорбящих Радость".
Евфимия так и сделала, после чего исцелилась. С того времени, согласно церковному преданию, икона являла множество чудесных исцелений, а храм получил и до сих пор сохраняет название Скорбященского.
Перед чудотворной иконой Божией Матери "Всех скорбящих Радость" там молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях. Божия Матерь "Всех скорбящих Радость" является покровительницей сирот и убогих, обиженных, угнетённых и страдающих. В этот день также отмечается народно-церковный праздник Скорбящая Божия Мать.
Международная неделя науки и мира
6 ноября начинается Международная неделя науки и мира. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок
6 ноября в России и других странах отмечают праздник, посвящённый началу Международной недели науки и мира. Рассказываем об этом событии:
- Международная неделя науки и мира проводится с 1986 года;
- официально провозглашена Генассамблеей ООН 6 декабря 1988 года;
- приходится на неделю, которая включает 11 ноября;
- в 2023 году это период с 6 по 12 ноября включительно;
- посвящена призывам к государствам развивать сотрудничество между учёными.
Международную неделю науки и мира впервые провели в 1986 году в рамках Международного года мира. Тогда она прошла на неправительственном уровне, а через два года инициативу поддержали в ООН. В этот период всемирная организация настоятельно призывает власти всех стран помогать взаимодействию между учёными по всему миру. Например, это могут быть лекции, семинары, выставки, дискуссии в университетах и академиях.
По мнению ООН, Международная неделя науки и мира — это важный вклад в развитие человечества. Предполагается, что с каждым годом количество участников посвящённых ей мероприятий будет расширяться.
День Конституции Республики Татарстан
6 ноября отмечается День Конституции Республики Татарстан. Фото © ООН / Альберт Гонзалес Фарран
6 ноября в России отмечается региональный праздник — День Конституции Республики Татарстан. Вот несколько фактов о нём:
- это официальный государственный праздник Татарстана;
- приурочен к дате принятия документа;
- в республике является выходным днём;
- ему посвящены различные праздничные мероприятия, акции.
В 1992 году Государственный Совет принял Конституцию Республики Татарстан. Это её основной закон, важнейший политико-правовой документ. Он закрепил, что носителем суверенитета и единственным источником власти в республике является её многонациональный народ. Права и свободы человека были признаны высшей ценностью.
Конституция Татарстана состоит из семи разделов и 126 статей. Республика приняла основной закон первой среди всех регионов Российской Федерации. Через год, в 1993 году, свой документ утвердили в Башкортостане. За 30 лет в Конституцию Татарстана внесли 17 поправок.
День Конституции Татарстана — официальный республиканский праздник. Он является в этом регионе России нерабочим, хотя в эту дату в 2023 году отдыхает и вся остальная страна благодаря тому, что 4 ноября, День народного единства, выпало на субботу. Уже традиционно в честь этих двух событий в цвета флагов России и Татарстана будет подсвечена Казанская телебашня.
Международный день памяти животных, погибших от рук человека
6 ноября отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Фото © ТАСС / AP / Brenda Rone
На 6 ноября приходится событие, которое никак не назвать праздником. В России и других странах отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека. Рассказываем о нём:
- это интернациональный неофициальный памятный день;
- учреждён неправительственными природоохранными организациями;
- отмечается ежегодно 6 ноября, по календарю не смещается;
- к нему приурочены различные акции в защиту животных и окружающей среды.
Международный день памяти животных, погибших от рук человека, был задуман как ещё один повод напомнить человечеству о том, к каким печальным результатам зачастую приводит его деятельность, сколько живых существ гибнет на планете в результате преднамеренных или непреднамеренных действий людей. Например, многие редкие животные и птицы являются частью теневого сектора торговли. Их отлавливают или убивают браконьеры, продают на чёрном рынке.
Так, ради бивней всего за век были убиты десятки тысяч африканских и азиатских слонов, для экспорта и употребления в пищу отловлены миллионы обезьян, причём многие из них были обречены на гибель ещё при транспортировке.
Международный день памяти животных, погибших от рук человека, — это призыв ко всем нам переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допускать гибели и страданий живых существ, как и мы, являющихся частью этого мира.
Приметы 6 ноября
Русский светец
6 ноября в народе отмечали праздник под названием Светец или Русский светец. Это слово обозначало подставку для лучины, освещающей жильё. В этот день девушки занимались рукоделием: шили, вязали, вышивали. Была традиция собираться на Светец вместе и устраивать посиделки. В этот дом заглядывали юноши, чтобы выбрать себе жену. Также считалось, что в этот день хорошо гадать на суженого — обязательно правда раскроется. В народе верили, что это должен быть день добрых помыслов и действий.
Погодные приметы 6 ноября
- На улице тепло — к суровой зиме.
- Алый закат — к скорому снегу.
- У окна воркуют голуби — к тёплой погоде.
Именинники 6 ноября
6 ноября именины может отмечать российский актёр Алексей Макаров. Фото © ТАСС / Ura.ru / Дарья Попова
Сегодня, 6 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Акакий
- Алексей
- Афанасий
- Иван
- Ираклий
- Лаврентий
- Николай
- Пётр
- Ян.
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