День Сибири, День пианиста, Дмитриев день: Праздники и приметы 8 ноября На сегодняшний день, 8 ноября, в России приходится праздник, имеющий глубокие исторические корни и касающийся обширного региона нашей страны. А ещё на эту дату выпадают два профессиональных международных праздника, имеющие отношение к музыке и медицине. 7 ноября, 21:01 8 ноября в России отмечается День Сибири. Фото © Shutterstock

День Сибири

8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый большей части нашей страны, — День Сибири. Рассказываем о нём: это российский неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 8 ноября, дата не смещается;

установлен при Александре III по случаю 300-летия присоединения Сибири.

На Сибирь приходится больше половины территории России. Этот огромный регион занимает площадь около 10 млн квадратных километров. Сибирь ограничена с запада Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большая часть Сибири вошла в состав России в XVI–XVIII веках, в наше время она стала одним из символов страны.

День Сибири имеет глубокие исторические корни. Появился этот праздник в 1881 году в день 300-летия присоединения Сибири к Российской империи. Считается, что 26 октября 1581 года (или 8 ноября по новому стилю) казаки под предводительством атамана Ермака вступили в столицу Сибирского ханства Искер (Сыбыр). Некоторые историки считают, что с этого периода и был запущен процесс превращения Московии в Россию.

На 300-летие присоединения Сибири император Александр III обратился с посланием к жителям этого региона, подчеркнув великое значение этой земли в судьбе России. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября. Во многих городах этого необъятного края устраивались праздничные мероприятия: ярмарки и гулянья. А ещё вплоть до конца 1919 года в этот день проводились заседания научных и просветительских организаций, на которых обсуждали достижения и нужды Сибирского края. После Гражданской войны эта традиция была утрачена. Ранее общественники в Новосибирске выступили с предложением вернуть празднование Дня Сибири.

Международный день КВН

8 ноября отмечается Международный день КВН. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый очень популярной игре, — Международный день КВН. Вот несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается каждый год в фиксированную дату — 8 ноября;

празднуется с 2001 года;

приурочен к дате выхода в телеэфир первой игры.

Идею отмечать Международный день КВН предложил 22 года назад президент КВН Александр Масляков. Поводом стало 50-летие игры — впервые она вышла в телеэфир в уже далёком 1961 году.

Идея проводить юмористические состязания в телеэфире появилась в 1957 году. С ней выступили работник Центрального телевидения Сергей Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев. Сначала название было другое — ВВВ ("Вечер весёлых вопросов"). Та передача вышла в эфир всего три раза и имела большой успех, но вскоре её закрыли из-за накладки в прямом эфире. Через четыре года появилась идея КВН (клуб весёлых и находчивых). Это было созвучно названию популярных в то время телевизоров — КВН. Первая передача под названием КВН вышла в эфир 8 ноября 1961 года.

Александр Масляков стал ведущим с 1964 года. Сейчас он является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". КВН разбит на целую систему лиг. Игры проходят как в России, так и в других странах. В 2013 году в Москве был открыт московский молодёжный центр "Планета КВН", его ещё называют Дом КВН.

День пианиста

8 ноября отмечается День пианиста. Фото © Shutterstock

8 ноября в России и за рубежом отмечается один из праздников музыкантов — День пианиста. Вот что о нём известно: это международный профессиональный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 8 ноября;

к этому дню обычно приурочены различные концерты и выступления пианистов.

Родиной Дня пианиста считается Белоруссия. В ноябре 2014 года там по инициативе местных музыкантов и деятелей культуры было проведено первое мероприятие, посвящённое этой профессии. Постепенно это стало традицией, которую поддержали и в других странах, в том числе в России. В нашей стране День пианиста различными концертами и выступлениями отмечают с 2018 года. Официального статуса праздник не имеет.

Создателем фортепиано считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Инструмент сформировался относительно поздно по сравнению со многими другими, в основном в течение XVIII века. В наше время у него две основные разновидности: рояль и пианино (горизонтальное и вертикальное расположение струн).

Международный день радиологии

8 ноября отмечается Международный день радиологии. Фото © Shutterstock

На 8 ноября приходится Международный день радиологии — праздник, который отмечается в России и других странах. Предлагаем узнать о нём больше: это интернациональный неофициальный профессиональный день;

его инициаторами стали несколько международных радиологических организаций;

отмечается ежегодно 8 ноября, дата не меняется;

к нему обычно приурочены конференции, посвящённые проблемам этой сферы медицины.

Международный день радиологии отмечается с 2012 года по инициативе Европейского общества радиологии (ESR), Радиологического общества Северной Америки (RSNA) и Американского колледжа радиологии (ACR). Идея была принята профессиональным сообществом, и теперь каждый год 8 ноября отмечается, по сути, День рентгенолога.

Радиология — раздел медицины, который изучает применение лучевых методов для диагностики и лечения различных заболеваний. Начало ей положил 8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген, открыв рентгеновское излучение.

Цель Международного дня радиологии — привлечь внимание общественности к этому разделу медицины и преимуществам, которые даёт применение разного вида излучений в лечении и диагностике. Так, рентген до сих пор остаётся самым распространённым, быстрым и доступным средством диагностики в мире. С течением времени радиология совершила большой скачок в своём развитии, появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии.

Приметы 8 ноября

Дмитриев день

Русская православная церковь 8 ноября чтит память Димитрия Солунского, который также известен как Димитрий Мироточец. Это христианский святой, который жил в III – начале IV века. Почитается как великомученик, который пострадал при правлении императора Максимиана. Согласно преданию, Димитрий был казнён, после чего его мощи стали мироточить. Верующие, приходившие в базилику для поклонения святому, набирали миро, чтобы использовать его как снадобье от любых болезней.

На Руси церковный праздник получил народное название Дмитриев день. Святому было принято молиться с просьбой о выздоровлении и защите. Воины обращались к нему с просьбой сохранить жизнь и перенести все тяготы службы. Считалось, что "в Дмитриев день зима лезет на плетень", то есть осень окончательно уходит. С этих пор потепления уже не ждали. На Дмитрия также заканчивался осенний сезон свадеб. После заключать браки не рисковали: считалось, что такие союзы будут несчастными. В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом. Следовало провести обед в честь усопших, поставив для них отдельную посуду.

Погодные приметы 8 ноября

Снежно и холодно — весна будет такой же.

Алая заря — к затяжным холодам.

Оттепель — вся зима будет тёплой.

Снег на Дмитрия — и на Пасху его жди.

Именинники 8 ноября

8 ноября именины у народного артиста России Дмитрия Певцова. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Сегодня, 8 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Антон

Афанасий

Василий

Дмитрий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев