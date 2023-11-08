День Сибири, День пианиста, Дмитриев день: Праздники и приметы 8 ноября
На сегодняшний день, 8 ноября, в России приходится праздник, имеющий глубокие исторические корни и касающийся обширного региона нашей страны. А ещё на эту дату выпадают два профессиональных международных праздника, имеющие отношение к музыке и медицине.
8 ноября в России отмечается День Сибири. Фото © Shutterstock
День Сибири
8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый большей части нашей страны, — День Сибири. Рассказываем о нём:
- это российский неофициальный праздник;
- отмечается ежегодно 8 ноября, дата не смещается;
- установлен при Александре III по случаю 300-летия присоединения Сибири.
На Сибирь приходится больше половины территории России. Этот огромный регион занимает площадь около 10 млн квадратных километров. Сибирь ограничена с запада Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большая часть Сибири вошла в состав России в XVI–XVIII веках, в наше время она стала одним из символов страны.
День Сибири имеет глубокие исторические корни. Появился этот праздник в 1881 году в день 300-летия присоединения Сибири к Российской империи. Считается, что 26 октября 1581 года (или 8 ноября по новому стилю) казаки под предводительством атамана Ермака вступили в столицу Сибирского ханства Искер (Сыбыр). Некоторые историки считают, что с этого периода и был запущен процесс превращения Московии в Россию.
На 300-летие присоединения Сибири император Александр III обратился с посланием к жителям этого региона, подчеркнув великое значение этой земли в судьбе России. Тот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября. Во многих городах этого необъятного края устраивались праздничные мероприятия: ярмарки и гулянья. А ещё вплоть до конца 1919 года в этот день проводились заседания научных и просветительских организаций, на которых обсуждали достижения и нужды Сибирского края. После Гражданской войны эта традиция была утрачена. Ранее общественники в Новосибирске выступили с предложением вернуть празднование Дня Сибири.
Международный день КВН
8 ноября отмечается Международный день КВН. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
8 ноября в России отмечается праздник, посвящённый очень популярной игре, — Международный день КВН. Вот несколько фактов о нём:
- это интернациональный неофициальный праздник;
- отмечается каждый год в фиксированную дату — 8 ноября;
- празднуется с 2001 года;
- приурочен к дате выхода в телеэфир первой игры.
Идею отмечать Международный день КВН предложил 22 года назад президент КВН Александр Масляков. Поводом стало 50-летие игры — впервые она вышла в телеэфир в уже далёком 1961 году.
Идея проводить юмористические состязания в телеэфире появилась в 1957 году. С ней выступили работник Центрального телевидения Сергей Муратов, врач Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев. Сначала название было другое — ВВВ ("Вечер весёлых вопросов"). Та передача вышла в эфир всего три раза и имела большой успех, но вскоре её закрыли из-за накладки в прямом эфире. Через четыре года появилась идея КВН (клуб весёлых и находчивых). Это было созвучно названию популярных в то время телевизоров — КВН. Первая передача под названием КВН вышла в эфир 8 ноября 1961 года.
Александр Масляков стал ведущим с 1964 года. Сейчас он является президентом международного союза КВН и телевизионного творческого объединения "АМиК". КВН разбит на целую систему лиг. Игры проходят как в России, так и в других странах. В 2013 году в Москве был открыт московский молодёжный центр "Планета КВН", его ещё называют Дом КВН.
День пианиста
8 ноября отмечается День пианиста. Фото © Shutterstock
8 ноября в России и за рубежом отмечается один из праздников музыкантов — День пианиста. Вот что о нём известно:
- это международный профессиональный праздник;
- ежегодно отмечается в фиксированную дату — 8 ноября;
- к этому дню обычно приурочены различные концерты и выступления пианистов.
Родиной Дня пианиста считается Белоруссия. В ноябре 2014 года там по инициативе местных музыкантов и деятелей культуры было проведено первое мероприятие, посвящённое этой профессии. Постепенно это стало традицией, которую поддержали и в других странах, в том числе в России. В нашей стране День пианиста различными концертами и выступлениями отмечают с 2018 года. Официального статуса праздник не имеет.
Создателем фортепиано считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Инструмент сформировался относительно поздно по сравнению со многими другими, в основном в течение XVIII века. В наше время у него две основные разновидности: рояль и пианино (горизонтальное и вертикальное расположение струн).
Международный день радиологии
8 ноября отмечается Международный день радиологии. Фото © Shutterstock
На 8 ноября приходится Международный день радиологии — праздник, который отмечается в России и других странах. Предлагаем узнать о нём больше:
- это интернациональный неофициальный профессиональный день;
- его инициаторами стали несколько международных радиологических организаций;
- отмечается ежегодно 8 ноября, дата не меняется;
- к нему обычно приурочены конференции, посвящённые проблемам этой сферы медицины.
Международный день радиологии отмечается с 2012 года по инициативе Европейского общества радиологии (ESR), Радиологического общества Северной Америки (RSNA) и Американского колледжа радиологии (ACR). Идея была принята профессиональным сообществом, и теперь каждый год 8 ноября отмечается, по сути, День рентгенолога.
Радиология — раздел медицины, который изучает применение лучевых методов для диагностики и лечения различных заболеваний. Начало ей положил 8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген, открыв рентгеновское излучение.
Цель Международного дня радиологии — привлечь внимание общественности к этому разделу медицины и преимуществам, которые даёт применение разного вида излучений в лечении и диагностике. Так, рентген до сих пор остаётся самым распространённым, быстрым и доступным средством диагностики в мире. С течением времени радиология совершила большой скачок в своём развитии, появились новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии.
Приметы 8 ноября
Дмитриев день
Русская православная церковь 8 ноября чтит память Димитрия Солунского, который также известен как Димитрий Мироточец. Это христианский святой, который жил в III – начале IV века. Почитается как великомученик, который пострадал при правлении императора Максимиана. Согласно преданию, Димитрий был казнён, после чего его мощи стали мироточить. Верующие, приходившие в базилику для поклонения святому, набирали миро, чтобы использовать его как снадобье от любых болезней.
На Руси церковный праздник получил народное название Дмитриев день. Святому было принято молиться с просьбой о выздоровлении и защите. Воины обращались к нему с просьбой сохранить жизнь и перенести все тяготы службы. Считалось, что "в Дмитриев день зима лезет на плетень", то есть осень окончательно уходит. С этих пор потепления уже не ждали. На Дмитрия также заканчивался осенний сезон свадеб. После заключать браки не рисковали: считалось, что такие союзы будут несчастными. В этот день не рекомендуется заниматься тяжёлым физическим трудом. Следовало провести обед в честь усопших, поставив для них отдельную посуду.
Погодные приметы 8 ноября
- Снежно и холодно — весна будет такой же.
- Алая заря — к затяжным холодам.
- Оттепель — вся зима будет тёплой.
- Снег на Дмитрия — и на Пасху его жди.
Именинники 8 ноября
8 ноября именины у народного артиста России Дмитрия Певцова. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Сегодня, 8 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:
- Антон
- Афанасий
- Василий
- Дмитрий.
Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!