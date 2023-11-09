День СОБРа, Международный день против фашизма, Зарок на Параскеву: Праздники и приметы 9 ноября Сегодня, 9 ноября, в России отмечается профессиональный праздник очень смелых и сильных людей, стоящих на страже правопорядка. В то же время на эту дату приходится чёрный день в истории человечества, который положил начало жутким событиям прошлого века. 8 ноября, 21:01 9 ноября отмечается День СОБРа. Фото © ТАСС / Виталий Невар

День специальных отрядов быстрого реагирования

9 ноября в России отмечается праздник защитников правопорядка — День образования специальных отрядов быстрого реагирования, или День СОБРа. Вот несколько фактов о нём: Это российский профессиональный праздник.

Отмечается ежегодно 9 ноября, дата не смещается.

Установлен приказом главы МВД в 2004 году как День отрядов милиции специального назначения.

В этот день в отрядах поздравляют и награждают бойцов.

История российского СОБРа началась 10 февраля 1992 года, когда в составе Главного управления по организованной преступности МВД был создан отдел тактических операций. В том же году данная структура была переименована в Специальный отряд быстрого реагирования. Формировался он на базе отрядов милиции специального назначения (ОМОН).

Если ОМОН был создан для обеспечения общественного порядка и безопасности, главная задача СОБРа — борьба с организованной преступностью, бандитскими формированиями, вооружёнными группировками, терроризмом и экстремизмом. В 2002–2011 годах СОБР носил название ОМСН (отряд милиции специального назначения), затем ему вернули прежнее наименование. С 5 апреля 2016 года СОБРы были включены в структуру Росгвардии. Сейчас несут службу на всей территории страны, оснащены военной и специальной техникой, новейшей экипировкой.

С 2003 года некоторые отряды стали получать имена собственные. Например, появились СОБР "Рысь", "Барс", "Вектор" и другие. Специальные отряды быстрого реагирования считаются элитой Росгвардии. Сотрудники СОБР с риском для жизни выполняют задачи ради безопасности и спокойствия граждан.

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

9 ноября отмечается Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, который, конечно, нельзя назвать праздником. Россия — одна из стран, для которых эта дата особенно важна. Рассказываем о ней: Это интернациональная памятная дата.

Почитается по инициативе Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (UNITED).

День приурочен к дате начала массовых еврейских погромов ("Хрустальной ночи") в Германии в 1938 году.

Ему посвящены митинги-реквиемы, возложение цветов у монументов, научные конференции.

Названия "Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", получила серия погромов, организованных в Германии и Австрии нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Это была первая массовая акция насилия Третьего рейха над евреями. Тогда было убито, по разным данным, от 90 до 2000 человек. От тысячи до десятков тысяч были схвачены и отправлены в концлагеря. Были сожжены дотла от трёхсот до полутора тысяч синагог. Хрустальной ночью всё это назвали из-за тысяч разбитых витрин магазинов, содержавшихся евреями. По мнению историков, отсутствие реакции на эти ужасы как в самой Германии, так и в других странах Европы развязало руки фашистам. Они решились на попытку полного уничтожения европейских евреев — холокост, а затем и на попытку уничтожить другие народы, в том числе советский.

Увы, история показывает, что, несмотря на победу над фашизмом в 1945 году, его идеология ещё не искоренена. Периодически продолжают звучать призывы убивать людей по признакам вероисповедания, этнической принадлежности, цвету кожи. Международный день против фашизма и антисемитизма призван ещё раз обратить внимание на это, напомнить об опасности национализма, популизма, антисемитизма, правого экстремизма и неофашизма для каждого человека.

Всемирный день качества

9 ноября 2023 года отмечается Всемирный день качества. Фото © Shutterstock

9 ноября 2023 года в России и за рубежом отмечается праздник под названием Всемирный день качества. Предлагаем узнать о нём больше: Это ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах.

Отмечается во второй четверг ноября.

В 2023 году выпадает на 9 ноября.

Инициатором стала Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке ООН.

Цель Всемирного дня качества — подчеркнуть важное значение качества продукции и услуг, привлечь внимание к этому вопросу. Ведь зачастую речь идёт не только об удовлетворённости потребителя, но и о его безопасности. К этому дню в разных странах обычно приурочены международные форумы, выставки местных производителей, экскурсии на предприятия, семинары и так далее.

В России вопросами о том, насколько продукция и услуги соответствуют высоким критериям, занимаются "Роскачество" и Роспотребнадзор. Под их эгидой обычно и проходят мероприятия, приуроченные к празднику. Отмечают его обычно целую неделю. Например, можно принять участие во флешмобе: получить от "Роскачества" подарок за отзыв о любимом товаре или сервисе. Или посетить международный форум "Всемирный день качества". В этом году его девиз "Качество как норма жизни".

Всемирный день курицы

9 ноября 2023 года отмечается Всемирный день курицы. Фото © Shutterstock

9 ноября в России и других странах отмечается такой необычный праздник, как Всемирный день курицы. Вот что о нём известно: Это международный неформальный праздник.

Отмечается каждый год во второй четверг ноября.

В 2023 году выпадает на 9 ноября.

Поддерживается птицеводами и производителями куриных продуктов.

История уже умалчивает, где появился Всемирный день курицы и почему он отмечается именно во второй четверг ноября. Интересно, что в России есть подобный народный праздник. Его отмечают в январе, в День святого Сильвестра, который считается покровителем этой домашней птицы.

Главная цель сегодняшнего праздника — подчеркнуть важность курицы для народного хозяйства и питания человека. Этих домашних птиц разводят ради мяса и яиц, пуха и пера, помёта как одного из ценных видов натуральных удобрений. Именно курица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица. Более того, в этом веке она стала самым многочисленным видом птиц на Земле. Конечно, благодаря её разведению человеком.

За несколько тысяч лет люди создали большое количество разнообразных пород кур. Есть как мясные, так и предназначенные больше для получения яиц. Кстати, вопреки распространённому мнению, курица — птица неглупая. Учёные обнаружили, что эти птицы умеют общаться между собой и даже считать.

Приметы 9 ноября

Зарок на Параскеву

9 ноября на Руси готовились чтить память великомученицы Параскевы, именины которой отмечаются на следующий день. Согласно преданию, она вела аскетическую жизнь, поэтому накануне было принято давать обещание и ни в коем случае его не нарушать. Это называлось зарок на Параскеву. Например, это могло быть обещание сделать что-то по дому или для семьи: сшить рубашку, спрясть полотно для иконы, навести порядок во дворе. Причём выполнять эту работу следовало в полном молчании, чтобы заручиться поддержкой святой. Считалось, что она любит кротких и трудолюбивых. Под запретом были веселье, переедание, потакание другим своим слабостям.

Погодные приметы 9 ноября

Утром туман — к тёплым дням.

Ветки покрылись инеем — к сильным морозам.

Снег выпал — к ранней и тёплой весне.

Именинники 9 ноября

9 ноября может отмечать именины российский актёр Андрей Смоляков. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Сегодня, 9 ноября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Валентин

Марк

Нестор

Капитолина. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев