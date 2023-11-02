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1 ноября, 23:55

Украинец Кузубов и россиянин Артемьев пожали руки на шахматном турнире

<p>Юрий Кузубов (слева) и Владислав Артемьев (справа). Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-Yurij-Kuzubov.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Krzysztof Szeląg</a> / <a href="https://grandswiss.fide.com/2023/10/31/storms-on-and-off-the-board-in-round-6-of-fide-grand-swiss/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIDE Grand Swiss</a></p>

Юрий Кузубов (слева) и Владислав Артемьев (справа). Обложка © Wikipedia / Krzysztof Szeląg / FIDE Grand Swiss

Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов и россиянин Владислав Артемьев начали шахматную партию на турнире Grand Swiss с рукопожатия. Игру соперники завершили аналогичным образом, протянув друг другу руки.

Отечественный спортсмен участвовал в состязании под флагом Международной шахматной федерации. Победу в партии одержал украинец, который играл белыми фигурами. Пожав Артемьеву руку, Кузубов нарушил требование Незалежной о необходимости избегать каких-либо контактов с представителями России и Белоруссии. Кроме того, спортсменам запретили появляться на совместных фото или видео.

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А ранее шведский боксёр Отто Валлин не ответил взаимностью на попытку российского спортсмена Мурата Гассиева пожать сопернику руку на процедуре взвешивания. Свой поступок скандинавский боец объяснил особенностью этого вида спорта, который не является дружеским.

Илья Пушкарев
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