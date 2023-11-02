Украинец Кузубов и россиянин Артемьев пожали руки на шахматном турнире

Отечественный спортсмен участвовал в состязании под флагом Международной шахматной федерации. Победу в партии одержал украинец, который играл белыми фигурами. Пожав Артемьеву руку, Кузубов нарушил требование Незалежной о необходимости избегать каких-либо контактов с представителями России и Белоруссии. Кроме того, спортсменам запретили появляться на совместных фото или видео.