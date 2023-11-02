"Бавария" сенсационно проиграла "Саарбрюккену" и завершила борьбу за Кубок Германии

Мюнхенская "Бавария" проиграла клубу "Саарбрюккен" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу и завершила борьбу за трофей. Встреча прошла в городе Саарбрюккене и завершилась со счётом 1:2.

Гости открыли счёт уже на 16-й минуте усилиями Томаса Мюллера. В конце первого тайма игрок хозяев поля Патрик Зонтхаймер уравнял шансы. Вторая половина прошла при доминировании клуба из Мюнхена, однако гол случился от другой команды. На 6-й компенсированной минуте Марсель Гаус принёс "Саарбрюккену" победу.