Российские войска ударили по аэродрому Миргород под Полтавой
ВС РФ поразили украинский Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области
Российские войска уничтожили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На аэродроме Миргород Полтавской области поражён самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.
А 16 октября сообщалось, что на том же аэродроме Миргород в Полтавской области был поражён узел связи противника. А 12 октября там были уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.
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