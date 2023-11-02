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2 ноября, 11:47

Российские войска ударили по аэродрому Миргород под Полтавой

ВС РФ поразили украинский Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области

Российские войска уничтожили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На аэродроме Миргород Полтавской области поражён самолёт Су-27 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства.

На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома под Полтавой

На Украине сообщили о повреждении военного аэродрома под Полтавой

А 16 октября сообщалось, что на том же аэродроме Миргород в Полтавской области был поражён узел связи противника. А 12 октября там были уничтожены склады авиационных средств поражения Воздушных сил Украины.

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Александра Вишнякова
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