Кишечная палочка и энтерококк фекальный помогли сибирячке и её "Дракону" выиграть престижный конкурс
Врач-бактериолог Терешенко из Красноярска выиграла конкурс "Красота микромира"
Анастасия Терешенко (справа) и её творение. Фото © "КП" — Красноярск
Врач-бактериолог из Красноярска Анастасия Терешенко стала победителем Всероссийского конкурса "Красота микромира 2023", благодаря смекалке и творческому началу. В ходе этого конкурса учёные представляют на суд публике свои картины, только написанные не кистями и не на хосте, а различными микроорганизмами, помещённую в чашку Петри, передаёт kp.ru.
"Выполнение одной картины занимает у меня одни-двое суток. Чашка Петри с определенными микроорганизмами ставится в термостат на 37 градусов. Различные бактерии дают разные цветовые оттенки", — делится Анастасия секретами мастерства.
Победить в конкурсе, по словам сибирячки, она и не надеялась, но к подготовке подошла со всей медицинской серьёзностью: перебирала темы, идеи, создала несколько "набросков" картин и выбрала лучший.
"Сама я называю работу просто "Дракон". Фэнтези я не особо увлекаюсь, но фантазия богатая. Я двигалась в направлении сказочного мира, а он ассоциируется у меня с феями и драконами", — рассказывает героиня.
Ещё один шедевр Анастасии, выращенный в чашке Петри. Фото © "КП" — Красноярск
Главными "помощниками" для Анастасии выступили кишечная палочка, энтерококк фекальный и Acinetobacter baumannii — возбудитель пневмонии, сепсиса и других инфекций.
Ранее Лайф рассказывал, как украденный шедевр Ван Гога подкинули детективу в синем пакете из ИKEA. Полотно под названием "Сад священника в Нюэнене весной" стоимостью несколько миллионов евро было похищено в 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса.