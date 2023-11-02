Галушка Брежнева, подонок Галкин* и прыщ Милохин: Милонов жёстко прошёлся по звёздам-предателям

Некоторые из звёзд-предателей, сбежавших за рубеж, не достойны тёплого приёма на родине даже в случае покаяния. Такое мнение озвучил в новом выпуске шоу "Дайте сказать" депутат Государственной думы Виталий Милонов. В частности, среди тех, от кого россиянам точно не нужны извинения, он назвал певицу Веру Брежневу, комика и иноагента Максима Галкина* и некоторых других знаменитостей.

Милонов в "Дайте сказать" жёстко прошёлся по звёздам-предателям. Видео © LIFE

"Особенно от *** типа Верки Брежневой, галушки этой крашеной. Понятное дело, что не нужны её извинения. Пусть она их себе оставит, пусть она извиняется там перед своим мужем, перед поляками, перед не знаю кем. Нам это не нужно. Максима Галкина* извинения мне не нужны. Он подонок и тварь. Я к нему так и отношусь. Есть огромное количество людей, к сожалению, которые просто, отчасти и по нашей вине, воспитаны в дурацких условиях. То есть Родину любить их не учили никогда", — рассуждает гость нашей студии.

Из другой логики депутат исходит, комментируя ситуацию с блогером Даней Милохиным, которого он назвал "придурком", "прыщом" и "козявкой". По его словам, кумиром подростков он стал благодаря раскрутке, а не таланту. По мнению собеседника Лайфа, в случае с Милохиным речь идёт не о предательстве и прощении, а о том, что он изначально ничего из себя не представлял.

"Даня Милохин, Моргенштерн — это просто побочные продукты гниения нашего шоу-бизнеса, который настолько уже обожрался, настолько уже выработался, настолько сам себя сжирает, что порождает уже таких фриков, только чтобы рубить бабло. Бесталанных, экзальтированных идиотов. Я благодарен, что они освободили место для талантливых мальчишек и девчонок, которые сейчас пробивают себе дорогу в этом нелёгком деле", — сказал Милонов.

Ранее Лайф писал, что вернувшийся в Россию актёр из "Кухни" Дмитрий Назаров может нарваться на срок и отмену всех выступлений. Запланированный показ спектакля в Смоленске отменили, а общественники так и норовят подставить артиста под статью. Кроме того, на родину вернулся актёр Андрей Бурковский. Уехав после начала СВО в США, он не смог добиться там карьерных высот. Ещё один из знаменитых релокантов — шоумен Александр Ревва — с началом СВО сбежал в Дубай, но с тех пор регулярно по-тихому наведывается в Россию. Выходец из Донецка и украинец по паспорту за время жизни в стране сколотил состояние в сотни миллионов долларов.