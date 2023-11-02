Иран предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил странам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить пакт о ненападении. Этот договор, по его мнению, обеспечит безопасность и прочный мир между государствами-союзниками.

"Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран – членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами организации", — заявил советник аятоллы Али Хаменеи во время визита в Китай.