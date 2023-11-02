Иран предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении
Советник Хаменеи предложил странам – членам ШОС заключить пакт о ненападении
Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил странам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить пакт о ненападении. Этот договор, по его мнению, обеспечит безопасность и прочный мир между государствами-союзниками.
"Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран – членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами организации", — заявил советник аятоллы Али Хаменеи во время визита в Китай.
В ШОС, напомним, входят Россия, Китай, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Как рассказывал Лайф, в сентябре прошлого года Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Как отмечал президент России Владимир Путин, Москва приветствует этот шаг. В ноябре 2022-го парламент страны абсолютным большинством одобрил соответствующий законопроект.
ТАСС / Zuma