Регион

Уведомления отключены

2 ноября, 17:59

Иран предложил странам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник Хаменеи предложил странам – членам ШОС заключить пакт о ненападении

Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил странам – членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заключить пакт о ненападении. Этот договор, по его мнению, обеспечит безопасность и прочный мир между государствами-союзниками.

"Предлагаю, чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран – членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами организации", — заявил советник аятоллы Али Хаменеи во время визита в Китай.

В ШОС, напомним, входят Россия, Китай, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Как рассказывал Лайф, в сентябре прошлого года Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Как отмечал президент России Владимир Путин, Москва приветствует этот шаг. В ноябре 2022-го парламент страны абсолютным большинством одобрил соответствующий законопроект.

Путин выступил за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС

Путин выступил за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
  • Новости
  • Иран
  • шос
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров