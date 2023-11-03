Фигуранты дела о продаже детей иностранцам получили от 4 до 19,5 года колонии

Никулинский суд Москвы приговорил фигурантов дела о продаже детей иностранцам на сроки от 4 до 19,5 года. Как сообщает SHOT, следствие по делу о торговле людьми длилось три года.

Фигуранты дела о торговле людьми иностранцам-чиновникам из Юго-Восточной Азии в суде. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, срок получили шесть человек: эмбриолог Тарас Ашитков — 17,5 года колонии строгого режима; репродуктолог Юлиана Иванова — 16,5 года колонии общего режима; акушер-гинеколог Лилия Панаиоти — 16 лет колонии общего режима; директор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников — 19,5 года колонии строгого режима; суррогатная мать Лилия Валиева — 10,5 года колонии; суррогатная мать Татьяна Блинова — четыре года колонии, которые отсрочены до достижения ребёнком 14 лет.

С 2014 по 2020 год врачи и сотрудники "Европейского центра суррогатного материнства" и "Росюрконсалтинга" предоставляли услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и подбора суррогатных матерей для иностранцев. Затем детей перевозили через границу РФ за вознаграждение.

По такой схеме злоумышленники работали до января 2020 года, пока на съёмной квартире в подмосковном ВНИИССОК (Всесоюзный научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур) не нашли четырёх младенцев, один из которых умер от двусторонней бронхопневмонии. За малышами присматривала няня, дожидаясь заказчиков-родителей, которые из-за коронавирусных ограничений не могли попасть в РФ.

По версии следствия, некоторые иностранцы, собиравшиеся забрать детей, не передавали биоматериал в Россию для суррогатных матерей, то есть не были их законными родителями, а хотели выкупить чужих младенцев. В общей сложности медиков обвиняют в 17 эпизодах продажи детей, включая скончавшегося мальчика. Как отметил адвокат подозреваемых Игорь Трунов, дети предназначались для высокопоставленных лиц из Филиппин.